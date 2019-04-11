В Уфе «Бессмертный полк» пройдет под песни военных лет и с полевой кухней

Впервые в этом году шествие «Бессмертного полка» в Уфе пройдет под песни военных лет, сообщили вчера, 10 апреля, его организаторы журналистам в агентстве "Башинформ". Ранее музыку могли слышать только первые ряды участников акции, не было ретрансляторов, а теперь музыкальное сопровождение организуют уфимцы, которые увлекаются и занимаются проведением автозвуковых соревнований и чемпионата России по автозвуку и тюнингу.