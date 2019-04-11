В Уфе «Бессмертный полк» пройдет под песни военных лет и с полевой кухней

Впервые в этом году шествие «Бессмертного полка» в Уфе пройдет под песни военных лет, сообщили вчера, 10 апреля, его организаторы журналистам в агентстве "Башинформ". Ранее музыку могли слышать только первые ряды участников акции, не было ретрансляторов, а теперь музыкальное сопровождение организуют уфимцы, которые увлекаются и занимаются проведением автозвуковых соревнований и чемпионата России по автозвуку и тюнингу.
По словам начальника управления по опеке и попечительству администрации Уфы Татьяны Квасниковой, ребята предоставят 20 автомобилей, которые будут распределены по всей колонне "Бессмертного полка". Через них будет ретранслироваться эфир республиканской радиостанции "Спутник ФМ"
Заместитель председателя Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова сообщила, что по просьбам жителей будут организованы отдельные концертные площадки на площади имени Ленина и перед Русским драмтеатром.
Там же можно будет посмотреть на выставку военной техники и попробовать каши из полевой кухни.
Шествие «Бессмертный полк» в Башкирии начнется в 11.00 с республиканской минуты молчания. По словам организаторов, в Уфе в акции могут принять участие более 100 тысяч человек. Такие же акции пройдут и в других городах и районах Башкирии.