Дольщики решили продолжить голодовку даже после встречи в Госстрое Башкирии

По ее словам, основной смысл договоренностей сводится к тому, что до 29 апреля должна быть полностью готова «дорожная карта» по достройке дома 5/2 и разработан проект такого же документа, касающегося кварталов 8 и 9 Миловского парка. При этом каждые две недели дольщикам будут предоставлять объективную информацию о текущих делах.