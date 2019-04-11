Дольщики решили продолжить голодовку даже после встречи в Госстрое Башкирии

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что пятеро дольщиков жилого комплекса Миловский парк решили продолжить голодовку до тех пор, пока представители Госстроя лично не встретятся с ними и не подтвердят свои намерения достроить дома.
Между тем, вчера вечером состоялась встреча инициативной группы дольщиков с руководством профильного госкомитета. В совещании принял участие первый заместитель председателя комитета Григорий Невоструев, непосредственно курирующий тему дольщиков, а также представители фирмы «Россо», которая стала управляющей компанией застройщика «Килстройинвест».
- Мы подробно обсудили ситуацию и получили ответы на все вопросы, - сообщила Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.
По ее словам, основной смысл договоренностей сводится к тому, что до 29 апреля должна быть полностью готова «дорожная карта» по достройке дома 5/2 и разработан проект такого же документа, касающегося кварталов 8 и 9 Миловского парка. При этом каждые две недели дольщикам будут предоставлять объективную информацию о текущих делах.
При этом дольщики, четвертый день принимающие участие в голодовке, пока решили ее не прекращать, хотя еще у одного из них зафиксировано резкое снижение сахара в крови.
- Это их личное решение. Думаю, оно объясняется стрессовым состоянием участников голодовки. Они заявили, что прекратят свою акцию после того, как с ним встретятся представители Госстроя и повторят всё, что было решено вчера на нашей встрече, - пояснила Анна Цветкова.
По ее словам, во внутреннем чате дольщиков сегодня было запущено голосование о голодовке, и подавляющее большинство его участников согласились с голодающими, что им нужно продолжать свою акцию.
Тем временем возле Дома правительства продолжились одиночные пикеты.
Напомним, за три минувших дня голодовки по настоянию врачей из голодовки вышли две молодые женщины, самочувствие которых резко ухудшилось из-за снижения уровня сахара в крови. Сейчас продолжают голодать пятеро дольщиков.
Состоявшееся на «стройчасе» обсуждение с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова не внесло ясности в ситуацию.
Медиакорсеть следит за ситуацией.