В Уфе за сутки были госпитализированы две дольщицы, участвующие в голодовке

Сегодня, 10 апреля, ночью была госпитализирована еще одна участница голодовки из числа дольщиков жилого комплекса «Миловский парк». Молодой женщине вызвали скорую помощь примерно в четыре часа утра. У нее двое маленьких детей, живут с мужем в квартире родителей, квартиру в Миловском парке ждут с 2015 года.
- Лилии Губайдуллиной стало очень плохо, вызвали скорую помощь, сахар был меньше 2, сделали глюкозу и забрали в шестую больницу, - сообщили другие участники голодовки. - Ей в больнице оказали первую помощь, и утром муж забрал ее домой.
Напомним, накануне вечером была также госпитализирована 32-летняя Елена Александрова, ее увезли в эндокринологическое отделение больницы №21 Уфы. Елена одна воспитывает ребенка.
Как стало известно Медиакорсети, Елене стало плохо еще утром, медики скорой помощи, побывавшие у голодающих дольщиков днем, измерили уровень сахара у нее. Оказалось, что он упал до отметки 2.1.
- Лена сначала отказалась от укола глюкозы. Сказала, что хочет, чтобы её квартиру быстрее построили, и готова потерпеть. Но вечером ей стало еще хуже. И врачи настояли на госпитализации, - рассказала Медиакорсети представитель дольщиков Анна Цветкова.
Уточним, дольщики начали голодовку в понедельник, 8 апреля, шесть человек разместились в съемной квартире в Уфе. Вчера к ним присоединился еще один 35-летний мужчина, который приехал с вахты в Уфу.
В рамках состоявшегося в понедельник «стройчаса» представители Госкомстроя РБ доложили врио главы Башкирии Радию Хабирову, что в Миловском парке возобновлены работы по домам 5.3, 5.4, 5.5. Сейчас на объекте работают порядка 40 человек, а также специалисты газовой организации, которые подводят газ к этим домам. На этой неделе к газоснабжению будет подключен дом 5.4, через неделю — дом 5.3, а в течение месяца — и дом 5.5. Через две-три недели после подключения строители смогут приступить к отделочным работам внутри зданий.
Рассказывая про голодовку, которую объявила группа дольщиков из Миловского парка, чьи дома не попали в первую очередь дорожной карты, представитель инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина отметила, что это незапланированная акция. По её мнению, голодовку спровоцировали люди, имеющие финансовый интерес и использующие ситуацию в своих целях. Она утверждает, что 95 процентов дольщиков уже выразили своё несогласие с их действиями.
— Если возникла такая проблема, с людьми надо разговаривать, объяснять, — сказал Радий Хабиров. — Подчёркиваю: мы будем последовательно и эффективно решать все вопросы. Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае — абсолютно бесполезное занятие.
В ответ на эти слова дольщики Миловского парка вновь провели пикеты.
- Мы в шоке от того, что нас назвали шантажистами, ничего общего с шантажом наша голодовка не имеет. Мы просим дать более полную информацию о положении дел в Миловском парке, потому что видим: на наши дома перестали обращать внимания. Пока они не вписываются ни в одну из предложенных Госкомстроем финансовых схем, - сообщили дольщики корреспонденту Медиакорсети.
Медиакорсеть следит за ситуацией.