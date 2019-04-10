В Уфе за сутки были госпитализированы две дольщицы, участвующие в голодовке

- Мы в шоке от того, что нас назвали шантажистами, ничего общего с шантажом наша голодовка не имеет. Мы просим дать более полную информацию о положении дел в Миловском парке, потому что видим: на наши дома перестали обращать внимания. Пока они не вписываются ни в одну из предложенных Госкомстроем финансовых схем, - сообщили дольщики корреспонденту Медиакорсети.