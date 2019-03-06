В Уфе нашлись чиновники, готовые ответить за состояние 170-летней казармы

Накануне, 5 марта, жильцы дома № 55/1 по улице Карла Маркса в Уфе получили официальный ответ от администрации Ленинского района Уфы, на территории которого находится проблемное строение.
- В администрации Ленинского района Уфы 5 марта проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с приглашением представителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны по Республике Башкортостан, прокуратуры района и военной прокуратуры. Члены комиссии обратились к представителю департамента о принятии экстренных мер по усилению конструкции кровли на текущий момент и планирование капитального ремонта в кротчайшие сроки за счет сил и средств балансодержателя – Министерства обороны РФ, - говорится в ответе из администрации, подписанном первым заместителем главы муниципалитета Флюром Ганиевым. - В адрес прокуратуры Ленинского района и военной прокуратуры направлены обращения о принятии мер прокурорского реагирования в адрес должностных лиц. О дальнейших мерах сообщим дополнительно. Напомним, с крыши все-таки почистили.
Напомним, 3 марта, под весом накопившегося снега там произошло продавливание крыши. Снег с крыши казармы сошел на иномарки жителей соседней 20-этажки, в казарме, где проживают 40 семей, перекрытия опасно затрещали.
- Нам говорят, что нас тут по документам нет. Не позволяли приватизировать жилье, сделать это удалось всего нескольким семьям. Однако с нас при этом не забывают брать плату за коммунальные услуги, - рассказала Медиакорсети Лидия Клюева (Иванова). – И врачи к нам приезжают, находят нас – значит, мы все-таки числимся где-то жильцами этого здания.
В казармы после ЧП приезжали представители МЧС. Со слов жителей дома, они предупредили, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.
Приезжали коммунальщики вместе со спасателями и снег с кровли все-таки почистили.
Руководитель общественной организации «Архзащита» Владимир Захаров заявил, что, несмотря на предпринятые действия общественников, краеведов, памятник в итоге оказался никому не нужным: ни городским, ни республиканским властям, ни минобороны, ни минкульту.
- Я общался с одним из должностных лиц, полковником Министерства обороны РФ, который был ответственным за состояние здания. Был слух, что при тогдашнем министре Сердюкове памятник хотели отдать в частные руки. В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ответственные люди, судя по всему, ответственность брать на себя не хотели, таким образом, памятник развалился на наших глазах. Никаких попыток сохранить здание властями предпринято не было, - пояснил Захаров.
При этом совсем недавно выяснилась еще одна важная подробность: буквально в январе 2019 года приказом заместителя министра обороны России Тимура Иванова объекты недвижимости, включая корпус по улице Карла Маркса, 55/1, находившиеся ранее в собственности Минобороны страны, были переданы в собственность Башкирии.
Таким образом вопрос о том, будет ли федеральное Министерство обороны проводить в аварийном здании, которое по документам ему больше не принадлежит, видимо, пока остается открытым.
Медиакорсеть следит за ситуацией.