Казарма без хозяина: Минобороны передало аварийные помещения в собственность Башкирии

В распоряжении редакции Медиакорсети оказались документы, согласно которым здание 170-летней казармы на улице Карла Маркса, 55/1 в Уфе утратило статус жилого помещения. Эти документы накануне предоставила известной правозащитнице Эльзе Маулимшиной некая чиновница, пожелавшая по каким-то причинам при этом остаться инкогнито.
- Факты, изложенные в публикациях Лидией Ивановой, не совсем соответствуют действительности, – пояснила источник. - Военнослужащие были прописаны ранее в этих помещениях на основании приказа министра обороны - командир части имеет право прописать в любое помещение. Комната и квартиры были приватизированы на законных основаниях, так как данное здание было признано жилым. Это подтверждается выпиской из Росреестра, а минобороны на заседания судов не являлось. В разряд нежилых Минобороны по непонятным причинам перевело здание в 2017 году.
Судя по всему, эта немаловажная деталь теперь мешает решить вопрос не только с расселением жильцов аварийного здания, которому уже 170 лет, но и даже отремонтировать его, поскольку для этого потребуется выделять из госбюджета средства на ремонт нежилого помещения, в котором живут 40 семей.
Здание по той же причине не относится ни к одной управляющей компании. Соответственно, предъявлять претензии по поводу очистки крыши от снега также некому. Тем не менее накануне, после того, как стало известно, что в доме опасно прогнулась кровля, к зданию приезжали коммунальные службы и снег с крыши все-таки почистили.
Напомним, 3 марта, под весом накопившегося снега там произошло продавливание крыши. Снег с крыши казармы сошел на иномарки жителей соседней 20-этажки, в казарме перекрытия пугающе затрещали. Самое печальное, что в казармах проживают 40 семей, которым, по сути, некуда идти.
По их словам, местные власти отказываются помогать им решить жилищный вопрос.
- Нам говорят, что нас тут по документам нет. Не позволяли приватизировать жилье, сделать это удалось всего нескольким семьям. Однако с нас при этом не забывают брать плату за коммунальные услуги, - рассказала Медиакорсети Лидия Клюева (Иванова). – И врачи к нам приезжают, находят нас – значит, мы все-таки числимся где-то жильцами этого здания.
В казармы после ЧП приезжали представители МЧС. Со слов жителей дома, они предупредили, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.
Позднее был опубликован официальный комментарий по поводу случившегося.
- На место выезжали сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. После обследования было принято решение освободить от снеговой нагрузки кровлю здания, и сегодня в течение дня сотрудниками жилищных служб Ленинского района и спасателями проводятся работы по очистке крыши от накопившихся осадков и ее укреплению. Никто в результате инцидента не пострадал, - говорится в комментарии.
Руководитель общественной организации «Архзащита» Владимир Захаров заявил, что, несмотря на предпринятые действия общественников, краеведов, памятник в итоге оказался никому не нужным: ни городским, ни республиканским властям, ни минобороны, ни минкульту.
- Я общался с одним из должностных лиц, полковником Министерства обороны РФ, который был ответственным за состояние здания. Был слух, что при тогдашнем министре Сердюкове памятник хотели отдать в частные руки. В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ответственные люди, судя по всему, ответственность брать на себя не хотели, таким образом, памятник развалился на наших глазах. Никаких попыток сохранить здание властями предпринято не было, - пояснил Захаров. - А ведь это один из первых каменных памятников в Уфе, здание 1830-х годов! Здесь планировалось разместить пехотные полки. Как подчеркнул Владимир Захаров, общественники не раз заявляли о том, что городу необходима карта реставраций, то есть зданий, которые мы оставим в наследство нашим потомкам. Но с тех пор договориться с властями им так и не удалось.
При этом совсем недавно выяснилась еще одна важная подробность: буквально в январе 2019 года приказом заместителя министра обороны России Тимура Иванова объекты недвижимости, включая корпус по улице Карла Маркса, 55/1, находившиеся ранее в собственности Минобороны страны, передаются в собственность Башкирии.
Таким образом, получается, что республика за сохранность здания и жизни его жильцов все-так должна отвечать. Разумеется, об этом в приказе Минобороны РФ ничего не сказано. Там речь только о том, что следует прекратить договора об эксплуатации имущества российскими военными.
Медиакорсеть следит за ситуацией.