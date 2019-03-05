Казарма без хозяина: Минобороны передало аварийные помещения в собственность Башкирии

- Я общался с одним из должностных лиц, полковником Министерства обороны РФ, который был ответственным за состояние здания. Был слух, что при тогдашнем министре Сердюкове памятник хотели отдать в частные руки. В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ответственные люди, судя по всему, ответственность брать на себя не хотели, таким образом, памятник развалился на наших глазах. Никаких попыток сохранить здание властями предпринято не было, - пояснил Захаров. - А ведь это один из первых каменных памятников в Уфе, здание 1830-х годов! Здесь планировалось разместить пехотные полки. Как подчеркнул Владимир Захаров, общественники не раз заявляли о том, что городу необходима карта реставраций, то есть зданий, которые мы оставим в наследство нашим потомкам. Но с тех пор договориться с властями им так и не удалось.