В финал федерального конкурса управленцев вышел еще один представитель Башкирии

Всего в финале конкурса примут участие 300 человек, в их числе семь представителей Башкирии. Это Тимур Ахмадинуров (ООО «Башнефть-Розница»), Азат Ахунов (кадровое агентство «Стафф», ИП), Ильгиз Баймуратов (ООО «Финэкспертиза-Сеть»), Дмитрий Денисенко (ООО «Акустические материалы»), Сергей Решетников (ПАО «АНК Башнефть»), Олег Сурначев (ПАО «Ак Барс» Банк) и Марат Валеев (ПАО «ОДК-Умпо»). Победители смогут на протяжении года работать с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, а также получат образовательный грант в размере 1 млн руб.