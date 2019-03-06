mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В финал федерального конкурса управленцев вышел еще один представитель Башкирии

6 марта 2019, 05:22
Фото: лидерыроссии.рф
Марат Валеев вошел в заключительный этап конкурса управленцев «Лидеры России» по итогам рассмотрения соцпроектов участников из листа ожидания, не добравших необходимого баллов.

Всего в финале конкурса примут участие 300 человек, в их числе семь представителей Башкирии. Это Тимур Ахмадинуров (ООО «Башнефть-Розница»), Азат Ахунов (кадровое агентство «Стафф», ИП), Ильгиз Баймуратов (ООО «Финэкспертиза-Сеть»), Дмитрий Денисенко (ООО «Акустические материалы»), Сергей Решетников (ПАО «АНК Башнефть»), Олег Сурначев (ПАО «Ак Барс» Банк) и Марат Валеев (ПАО «ОДК-Умпо»). Победители смогут на протяжении года работать с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, а также получат образовательный грант в размере 1 млн руб.

От Приволжского федерального округа в финал вышло 39 участников. По количеству участников среди субъектов ПФО лидируют Нижегородская область (9), Республика Башкортостан (7), Самарская область (6). Финал пройдет в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Конкурс проводится второй год подряд, он призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. В 2017-2018 гг. из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Два победителя стали губернаторами, трое - заместителями федеральных министров, еще 62 человека получили другие назначения.

Материалы по теме
Сергей Кириенко подсказал участникам конкурса «Лидеры России» секреты успехаВ Самаре подведут итоги регионального полуфинала конкурса «Лидеры России»В финал конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили шестерых человек из Башкирии
#Новости#Лидеры России#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48