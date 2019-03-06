В финал федерального конкурса управленцев вышел еще один представитель Башкирии

Всего в финале конкурса примут участие 300 человек, в их числе семь представителей Башкирии. Это Тимур Ахмадинуров (ООО «Башнефть-Розница»), Азат Ахунов (кадровое агентство «Стафф», ИП), Ильгиз Баймуратов (ООО «Финэкспертиза-Сеть»), Дмитрий Денисенко (ООО «Акустические материалы»), Сергей Решетников (ПАО «АНК Башнефть»), Олег Сурначев (ПАО «Ак Барс» Банк) и Марат Валеев (ПАО «ОДК-Умпо»). Победители смогут на протяжении года работать с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, а также получат образовательный грант в размере 1 млн руб.
От Приволжского федерального округа в финал вышло 39 участников. По количеству участников среди субъектов ПФО лидируют Нижегородская область (9), Республика Башкортостан (7), Самарская область (6). Финал пройдет в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта.
Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Конкурс проводится второй год подряд, он призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. В 2017-2018 гг. из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Два победителя стали губернаторами, трое - заместителями федеральных министров, еще 62 человека получили другие назначения.