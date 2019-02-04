В финал конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили шестерых человек из Башкирии

Сегодня стали известны имена представителей Башкирии, прошедших стадию полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» в ПФО. Полуфинал проходил 2 и 3 февраля в Самаре и Нижнем Новгороде.
За прохождение в финал бились 348 участников из регионов округа, в том числе 17 – из Башкирии. И вот эксперты эксперты подвели итоги.
- В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6 , Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал, — поделился руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
А вот имена тех, кто из Башкирии приглашен в финал престижного кадрового конкурса:
Теперь конкурсантам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего в финале будет 300 участников, победителям предоставят образовательные гранты в размере 1 млн руб. Также они получат наставников из числа топ-элиты бизнеса и власти.