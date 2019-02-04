В финал конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили шестерых человек из Башкирии

Теперь конкурсантам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего в финале будет 300 участников, победителям предоставят образовательные гранты в размере 1 млн руб. Также они получат наставников из числа топ-элиты бизнеса и власти.