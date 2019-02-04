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В финал конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили шестерых человек из Башкирии

4 февраля 2019, 15:39
Фото: Пресс-офис конкурса "Лидеры России"
Всего в финал пройдут 300 участников конкурса со всей страны.

Сегодня стали известны имена представителей Башкирии, прошедших стадию полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» в ПФО. Полуфинал проходил 2 и 3 февраля в Самаре и Нижнем Новгороде.

За прохождение в финал бились 348 участников из регионов округа, в том числе 17 – из Башкирии. И вот эксперты эксперты подвели итоги.

- В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6 , Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал, — поделился руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

А вот имена тех, кто из Башкирии приглашен в финал престижного кадрового конкурса:

  • Ахмадинуров Тимур Булатович (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Башнефть-Розница»)
  • Ахунов Азат Айратович (Республика Башкортостан, Уфа, Кадровое агентство «Стафф», индивидуальный предприниматель)
  • Баймуратов Ильгиз Юсупович (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Финэкспертиза-Сеть»)
  • Денисенко Дмитрий Анатольевич (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Акустические материалы»)
  • Решетников Сергей Анатольевич (Республика Башкортостан, Уфа, ПАО «АНК Башнефть»)
  • Сурначев Олег Юрьевич (Республика Башкортостан, Уфа, ПАО «АК БАРС» БАНК)

Теперь конкурсантам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего в финале будет 300 участников, победителям предоставят образовательные гранты в размере 1 млн руб. Также они получат наставников из числа топ-элиты бизнеса и власти.

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