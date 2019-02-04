В Самаре подведут итоги регионального полуфинала конкурса «Лидеры России»

37 представителей Башкирии участвовали 2 и 3 февраля в региональном полуфинале Конкурса управленцев «Лидеры России» по ПФО. Сегодня станет известно, кто вышел в финал.
В Приволжском федеральном округе из-за большого количества участников полуфиналы прошли в двух городах, Самаре и Нижнем Новгороде. 348 человек бились за право выйти в финал конкурса управленцев, по итогам которого победители получат по миллиону рублей на свое образование, а также наставника из числа известных руководителей бизнеса и власти.
В этом году кроме прохождения полуфинала для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.