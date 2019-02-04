В Самаре подведут итоги регионального полуфинала конкурса «Лидеры России»

В Приволжском федеральном округе из-за большого количества участников полуфиналы прошли в двух городах, Самаре и Нижнем Новгороде. 348 человек бились за право выйти в финал конкурса управленцев, по итогам которого победители получат по миллиону рублей на свое образование, а также наставника из числа известных руководителей бизнеса и власти.