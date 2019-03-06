Ткачев ставит "Магнитке" шах

Безусловно, это не оправдание. В самом деле, игроки "Салавата" очень голодны до победы, очень стараются и играют самоотверженно. Даже тренерский штаб, который был самым слабым звеном команды в последние месяцы, начал работать и что-то придумывать - хотя эта победа точно не тренерская и, в сущности, ничего сильно нового тренеры и не создали, просто дали указание на вброс, внимательность, минимум риска. Это мог и я сделать, и вы. Очень не хочется, чтобы - при любом исходе серии - этим результатом манипулировали и устами руководства клуба обманывали болельщиков, что в системе якобы вырастили тренера и вообще провели хороший сезон. Я увидел тренерскую работу только в первых трех матчах серии, в остальном я в первую очередь вижу усердие самих хоккеистов и то, что их мастерство точно превышает навыки "Металлурга", который, возможно, еще и заболел. 3-2 в серии - достижение в первую очередь хоккеистов. Именно тренеры и клуб во многом проводят слабый сезон. Впрочем, об этом мы еще расскажем после "юлаевского" плей-офф.