Ткачев ставит "Магнитке" шах

Три ошибки за матч
Матч напоминал нечто среднее между шахматами с прикрученными фигурами, сумо очень брезгливых бойцов и скетчем "Философский футбол" группы "Монти Пайтон". Команды предпочитали играть, отталкиваясь от разрушения, а не созидания, больше хотели поймать на ошибке, чем что-то сделать самостоятельно. Статус игры создавал наэлектризованную атмосферу, а на льду господствовала идеология "до первой ошибки". Каждый хотел подловить соперника на промахе и наказать за это. Пожалуй, это была самая равная игра серии. Даже 1:1 по итогам основного времени сложились за считанные минуты и в обоих случаях вратарям фатально не везло. Артем Загидуллин играл вполне грамотно - он не мог предугадать досадного рикошета. Юха Метсола стоял стеной, однако совсем не рассчитывал, что чуть более острый угол станет причиной, по которой он забил себе автогол.
Две первые голевые ошибки сделали важнейшие игроки. Третья не стала исключением. Сергей Мозякин - выдающийся нападающий. Но вот Акела промахнулся: рискованный пас на другой борт, чтобы поскорее смениться оказывается слишком слабым и Александр Кадейкин совершает перехват, ассистирует Ткачеву, Владимир проявляет хладнокровие при выходе 1 в 0, перекладывает клюшку и элегантно обыгрывает кипера хозяев. Символическое событие. Тройка Кадейкина всю неделю живет противороборством с топ-звеном "Магнитки", самого Мозякина второй сезон нет-нет да подкалывают критики, мол, уже не тот, а Владимир Ткачев награждает сам себя за огромное количество создаваемых им острых моментов.
Это - индивидуальное мастерство. Ткачев слабо провел предыдущий плей-офф и он сам это знал. Юность не мешает крайнему нападающему быть очень самокритичным. Предолев 30-матчевую засуху в регулярном чемпионате, праворукий крайний форвард, по-видимому, провел огромную работу над собой. Сейчас у него 1+3 в пяти играх первого раунда и во всех матчах, когда он набирает очки, команда побеждает.
Максимум ответственности для первого звена
В прошлой встрече команд звено Йоонаса Кемппайнена оказалось совсем выключено из игры. И в этот раз тоже им было непросто, особенно в третьем периоде. Николай Цулыгин очень не хотел рисковать лишний раз и нагрузил ведущих игроков по максимуму. Если в первые 40 минут игры они играли примерно 5-6 минут за период, то в третьем пришлось отыграть 7-8. Магнитогорцы по-прежнему мешают им завершать атаки - у Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена и Теему Хартикайнен в итоге всего по броску. У них было немного пространства. Собственно, вообще никто особо много и не атаковал. Как видите, у уфимцев было четыре отрезка вообще без бросков.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|ОТ
|БВ СЮ
|1
|3
|5
|7
|10
|10
|12
|12
|14
|14
|14
|17
|18
|БВ ММг
|4
|6
|9
|10
|10
|10
|13
|15
|16
|17
|18
|19
|19
|Разница БВ
|-3
|-3
|-4
|-3
|0
|0
|-1
|-3
|-2
|-3
|-4
|-2
|-1
|БВ СЮ за отрезок
|1
|2
|2
|2
|3
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|1
|БВ ММг за отрезок
|4
|2
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|Разница БВ за отрезок
|-3
|0
|-1
|1
|3
|0
|-1
|-2
|1
|-1
|-1
|2
|1
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы ММг за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|50%
|100%
|%БВ ММг за отрезок
|33,33%
Пространство, однако, можно заработать в численном преимуществе. Первый гол в матче начался с того, что Умарк сделал ложный замах, имитируя щелчок из правого круга, а затем сделал пас прямо в клюшку Хартикайнену. Соперники не успели на это отреагировать, Хартикайнен сделал завершающий голевой пас Дмитрию Кугрышеву почти без обработки.
Умарка стоит отметить и не только за ассист. По ходу матча форвард жестко столкнулся с игроком хозяев, хотя это и не было ударом. Линусу потребовалась помощь врача, чтобы обработать анестетиком поврежденное плечо (ключицу?), он корчился от боли на скамейке. Однако, он вышел, доиграл матч и продолжил набрасывать, отдавать подключавшимся защитникам и много кататься. У него и других легионеров было время набраться сил во время дальневосточного выезда резервистов, однако, не перегорит ли ведущая тройка перед важнейшим шестым матчем - большой вопрос. "Металлург" показал, что готов держать темп.
Еще один шаг к тактике из "регулярки"
Уфимцы окончательно вернулись к схеме через вброс шайбы. При таком огромном количестве брака при прохождении средней зоны, при наличии таких игровиков - спорный шаг. С другой стороны, разве мы когда-то ждали сложной и витиеватой игры от "Салавата Юлаева" в этом сезоне? Пожалуй, попав в предложенную Йозефом Яндачем трясину, другого и не оставалось. Матч был очень равным, очень тягучим, даже занудным. По огромному количеству показателей команды на одном уровне. В таких условиях разницу создают грубые ошибки и навыки ведущих форвардов, что и вышло.
|СЮ
|ММг
|Разница
|Corsi
|49
|47
|2
|Corsi for, %
|51,04%
|48,96%
|2,08%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5
|17
|19
|-2
|Точность 5 на 5, %
|5,88%
|5,26%
|0,62%
|PDO, %
|100,62%
|99,38%
|1,24%
|БВ за минуту в атаке
|1,617
|1,722
|-0,105
|Блокшоты за минуту в защите
|0,906
|0,629
|0,278
|Вход в зону 5 на 5
|27
|40
|-13
|Брак при входе 5 на 5
|6
|10
|-4
|Успешный вход, %
|81,82%
|80%
|1,82%
|Вброс в зону 5 на 5
|17
|17
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|30
|18
|12
|Успешный вброс, %
|36,17%
|48,57%
|-12,4%
|Вход+вброс 5 на 5
|44
|57
|-13
|Вход, %
|61,36%
|70,18%
|-8,81%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|49
|59
|-10
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|87
|91
|-4
|Проведенные смены, %
|56,32%
|64,84%
|-8,51%
Из таблицы следует, что уфимцы использовали чуть более половины своих шансов провести смену в чужой зоне без учета отбора и прессинга (этот компонент команды вообще почти не используют. Надо полагать, от неумения, потому что успешные в плей-офф команды всегда очень настырны). У "Металлурга" больше успеха. В самом деле, "Магнитка" объективно играет хорошо почти всюду, кроме чужой зоны. Есть и перехваты, и аккуратный возврат назад и активная оборона - "юлаевцам" ведь зачастую оставалось только с углов и бросать, просто не давали приблизиться, не то, что вратарю обзор закрыть.
Сами же магнитогорцы атакуют очень примитивно. Такое ощущение, будто свитеры с лисами надели хоккеисты "Сибири" или рижского "Динамо", которые в плей-офф не попали и у которых возникали серьезные проблемы с завершением. В самом деле, вот "сталевары" проникают на чужую часть площадки. Вот они катаются там, уходят за ворота, к бортам... И все. Игроки "Салавата" стараются оказывать давление, оттеснять к флангам или углам. Но что делает "Магнитка", чтобы нивелировать это? Очень мало. Можно вспомнить, как набрасывал Сергей Мозякин, как Евгений Тимкин делал неожиданный пас бэкхендом от борта тому же Мозякину. В остальном все было очень читаемо.
Показательно, что при равенстве по вбрасываниям в целом, своя зона на сей раз осталась за "юлаевцами". Надо полагать, центральные нападающие заметили, как часто уральцы в прошлых играх старались разыгрывать стандарт с выигранным назад вбрасыванием и броском в касание. Так хозяева и начали игру. Позже, однако, и шансов для этого было мало и, полагаю, они решили пробить Метсолу более хитроумно. Как - узнаем уже завтра.
|СЮ
|ММг
|%СЮ
|Зона атаки
|5
|3
|62,50%
|Средняя зона
|8
|11
|42,11%
|Зона защиты
|8
|7
|53,33%
|5 на 5
|20
|18
|52,63%
|В целом
|21
|21
|50,00%
Дома "Салавату" потребуется хладнокровие
Проблема "Магнитки" формулируется до смешного просто: они не могут забросить шайбы. Юха Метсола неправильно выставил клюшку и получился автогол - это счастливое совпадение. Магнитогорцы больше не напоминают сыгранную, боевую и острую в атаке команду образца 2014-2017 годов, уже два сезона подряд на Урале пытаются нащупать нити своего будущего. Местами успешно. Тем не менее, у команды Йозефа Яндача есть потенциал и точно есть плюсы в игре.
О проблемах магнитогорцев:
В последние пять минут игры "Салават" пробросился аж трижды, но только один раз уральцы смогли выигрывать вбрасывание. Появляется подозрение, что слухи об эпидемии гриппа в команде - вовсе не слухи. Обратите внимание, что игроки "Магнитки" дают интервью только пресс-службе своего клуба, что дома, что на выезде. Свои-то точно не будут разглядывать признаки болезни и не спросят об этом. Пожалуй, это весьма весомая причина, почему "Металлург" так расклеился. Просто не может такого быть, чтобы команда с таким кубковым опытом и большими мастерами в составе играла в плей-офф как "Витязь" или "Трактор". И "юлаевцы" уверенно играют против команды Йозефа Яндача, и сами уральцы по каким-то причинам совсем не в порядке. "Салавату" очень повезло с оппонентом. Будь это "Ак Барс" или "Авангард", в лучшем случае счет был бы 2-3.
Безусловно, это не оправдание. В самом деле, игроки "Салавата" очень голодны до победы, очень стараются и играют самоотверженно. Даже тренерский штаб, который был самым слабым звеном команды в последние месяцы, начал работать и что-то придумывать - хотя эта победа точно не тренерская и, в сущности, ничего сильно нового тренеры и не создали, просто дали указание на вброс, внимательность, минимум риска. Это мог и я сделать, и вы. Очень не хочется, чтобы - при любом исходе серии - этим результатом манипулировали и устами руководства клуба обманывали болельщиков, что в системе якобы вырастили тренера и вообще провели хороший сезон. Я увидел тренерскую работу только в первых трех матчах серии, в остальном я в первую очередь вижу усердие самих хоккеистов и то, что их мастерство точно превышает навыки "Металлурга", который, возможно, еще и заболел. 3-2 в серии - достижение в первую очередь хоккеистов. Именно тренеры и клуб во многом проводят слабый сезон. Впрочем, об этом мы еще расскажем после "юлаевского" плей-офф.
Перспективы
Каждый выигранный в плей-офф матч может стать последним, успехи нельзя переоценивать. В этом матче никто никого ощутимо не переигрывал, все легко могло качнуться и в другую сторону. У уфимцев и в регулярном сезоне хватало игр с большим количеством брака, хватало игр, когда исход решали мастера. Тем не менее, сейчас "юлаевцы" в максимально комфортном положении - 3-2 в серии, игра дома, соперник - блеклая тень самих себя. Такое нечасто бывает и таким необходимо пользоваться. По такой игре Кубка, конечно, не видать, но по крайней мере можно играть дальше, нарабатывать себе контракты и премии, радовать себя и публику, набираться опыта, определять тактику на следующий сезон.
История показывает - если счет 2-2 сменился на 3-2, то в 21 случае серия потом заканчивается в шестом матче. Было однако, 17 серий, когда противостояние продолжилось на все семь встреч. Если рассматривать все случаи, когда счет стал 3-2 (не важно, как), то победитель пятой встречи потом в 25 из 28 эпизодов выигрывает шестую игру и серию, однако, в 32 случаях победу в матче номер 6 одержал проигравший ранее. Впрочем, серию они потом берут только в 21 случае. В прошлом сезоне "Салават" тоже должен был спокойно обыгрывать и "Авангард", и "Трактор", но все помнят, что оба раза потом было семь игр и только один раз была победа.
За "Салават" может сыграть кураж, такая же внимательность к чужим ошибкам, минимум удалений, самоотверженность и результативная игра всех остальных звеньев, кроме первого. У "Магнитки" есть опыт побед в плей-офф, хладнокровие, лучшая адаптация к тягучему хоккею и лучшая игра в средней зоне. Обе команды играют весьма качественно и старательно. Банально, но это плей-офф и тут решают мелочи. 7 марта обещает стать днем отличной борьбы.