Суд рассмотрит иск УГОКа об отмене предписания Роспотребнадзора по Сибаю

Напомним, в Сибае с середины ноября прошлого года тлеет карьер Сибайского ГОКа. В воздухе практически каждый день фиксируется превышение предельно-допустимых концентраций диоксида серы и дигидросульфида. В феврале Сибайский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры к местной администрации, признав незаконным ее бездействие по защите прав граждан на экологическую безопасность в декабре 2018 и январе 2019 года. Администрация решение суда обжаловала.