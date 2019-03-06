Суд рассмотрит иск УГОКа об отмене предписания Роспотребнадзора по Сибаю

Арбитражный суд Башкирии назначил на 3 апреля предварительное рассмотрение иска «Учалинского горно-обогатительного комбината» к республиканскому Управлению Роспотребнадзора о признании недействительным предписания по Сибаю.
С 13 декабря 2018 года по 17 января 2019 года ведомство провело выездную внеплановую проверку Сибайского ГОКа. Были выявлены нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, требований СанПиНа к качеству воздуха. В отношении Сибайского ГОКа и должностных лиц предприятия составлены три протокола об административном правонарушении.
28 февраля УГОК в лице Сибайского горно-обогатительного комбината» обратился в суд с требованием отменить пункты предписания об устранении нарушений в части проведения мероприятий по предотвращению появления запахов «раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения», неблагоприятного воздействия на здоровье сибайцев в периоды превышений ПДК посредством недопущения таких ситуаций. Также предприятие оспаривает требование Роспотребнадзора по обеспечению своевременного информирования населения и администрации Сибая об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях техпроцессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Напомним, в Сибае с середины ноября прошлого года тлеет карьер Сибайского ГОКа. В воздухе практически каждый день фиксируется превышение предельно-допустимых концентраций диоксида серы и дигидросульфида. В феврале Сибайский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры к местной администрации, признав незаконным ее бездействие по защите прав граждан на экологическую безопасность в декабре 2018 и январе 2019 года. Администрация решение суда обжаловала.
27 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров провел встречу с жителями Сибая, на которой присутствовал гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.