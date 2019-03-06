Снежные войны: Какой Subaru лучше в условиях суровой башкирской весны

За 21 год с момента открытия в Уфе первого и единственного автосалона Subaru мы видели много интересного, АвтоТехСервис проводил тест-драйвы в грязи, в снегу, на ледовых катках, однажды мы даже преследовали трактор на премиальном Outback по полям, бродам и лесам Башкирии.
В прошедший уикенд японских самураев вновь испытывали в снегу, «такое уже было», резонно скажете вы, но ведь и технологии не стоят на месте, и как если не в экстремальных условиях проверять новейшие системы, созданные инженерами.
В качестве тестового полигона был выбран уфимский автодром, скучное место с хорошими широкими дорогами, гаишниками и знаками. Записывайте рецепт: убираем инспекторов и три дня не чистим дороги от снега, получается постапокалиптическая картинка, приправляем громкой музыкой, вкусным пловом, блинами и горячими напитками, и блюдо готово. Зовите самураев.
Действующие лица те же, Subaru XV, Forester, Outback и Legacy, последнему, правда, пришлось постоять в сторонке и изображать из себя бренд-волл на фоне которого фотографировались дети и их родители.
Сразу хочется сказать, что несмотря на сугробы в 30-40 сантиметров (суровая в Уфе нынче весна), проблем ни у одного героя не возникло, а для тех, кто любит погонять по целине, но свою машину жалеет, тут было раздолье.
Трасса состояла из пяти спецучастков: змейка, затяжной поворот на кольце, скоростной участок, внедорожный участок и восьмёрка. Как думаете, какой был самый популярный? Ответим позже, и даже покажем.
Первая часть трассы - «кольцо», скучнейшее место, нажал на газ, выбрал угол поворота колёс и катишь, думая о чём-то своём, никаких сносов, несмотря на, казалось бы, небезопасную скорость. Вот только ведут себя машины по-разному, первая крайность – Outback, он едет вальяжно, как бы плывёт, разрезая волны. Вторая – Forester, предельно собран, минимум кренов, едет как по рельсам, хочется выжать педаль в пол и увидеть, на какой отметке спидометра колёса всё же потеряют сцепление со снегом, обычному русскому любопытству мешают инструкторы.
Следующие два участка – вотчина Subaru XV. Скоростной отрезок длиной всего метров 200, как между светофорами, только разогнался и уже надо тормозить, тут лёгкому городскому кроссоверу равных нет, так же, как и на «змейке». Размер имеет значение именно в городе, уверенность в том, что мгновенно сможешь среагировать, объехать препятствие и вернуться на прежнюю траекторию, многого стоит, а если у автомобиля небольшие габариты, то это дополнительный плюс, который точно не будет лишним в экстренной ситуации.
На внедорожном участке, больше напоминающем обычный городской двор после обильных снегопадов, проблем ни у кого не возникло, все самураи в очередной раз подтвердили свои сильные стороны: Outback – мягкий, Forester – собранный, Subaru XV – юркий.
Самой интересной и притягательной для всех стала «восьмерка», тут инструкторы контроль над тестерами немного ослабляли и давали возможность оторваться. Сразу оговоримся, что дрифтануть получилось не у всех, если быть точным, то смог это сделать только один самый опытный инструктор, видимо он всё-таки смог взломать системы активной безопасности Subaru и найти тот небольшой зазор, в который при отключённой ESP и смог протиснуться. Спасибо Виталию, если бы не он, то мы бы не смогли сделать таких классных кадров.
Справедливости ради надо отметить, что с Forester у Виталия тоже ничего не получилось, как он не пытался, собранная на новой платформе SGP машина не позволила ему никаких вольностей. Дадим ему время до следующей зимы, вдруг подберёт ключики и к ней. Кстати, в профессиональной среде поговаривают, что в 2020 году на Subaru Global Platform (SGP) перенесут Outback. Пока мы ждём новинок, давайте смотреть как дрифтует Subaru.