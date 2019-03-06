Снежные войны: Какой Subaru лучше в условиях суровой башкирской весны

Самой интересной и притягательной для всех стала «восьмерка», тут инструкторы контроль над тестерами немного ослабляли и давали возможность оторваться. Сразу оговоримся, что дрифтануть получилось не у всех, если быть точным, то смог это сделать только один самый опытный инструктор, видимо он всё-таки смог взломать системы активной безопасности Subaru и найти тот небольшой зазор, в который при отключённой ESP и смог протиснуться. Спасибо Виталию, если бы не он, то мы бы не смогли сделать таких классных кадров.