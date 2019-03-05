ЖК «Венский лес» в Уфе: Близость к природе и продуманный комфорт в домах и снаружи

- В смысл названия «Венский лес» мы вложили сочетание таких ключевых определений жилого комплекса, как тесное соседство с лесом и комфортные условия, созданные для людей. Поскольку самым комфортным городом для жизни в мире считается Вена, решили добавить такую ассоциацию в название, - рассказал нам в процессе экскурсии директор по продажам Федеральной девелоперской компании «Унистрой» в Башкирии Рамиль Сапараев. - Современное жилье не должно быть ограничено рамками квартиры, это новая комфортная среда, включающая в себя двор, где могут спокойно гулять дети, зоны воркаута, отдыха и семейных прогулок, детские локации, стильные подъезды, просторные качественные квартиры. Машины здесь не потревожат, для них предусмотрен паркинг за пределами двора.