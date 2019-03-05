ЖК «Венский лес» в Уфе: Близость к природе и продуманный комфорт в домах и снаружи

После того, как на строительстве этого жилого комплекса побывали представители администрации Уфы, о нем заговорили в СМИ и соцсетях. Заместитель главы администрации Уфы Аскат Хайруллин, курирующий столичный строительный сектор, вместе с главным архитектором Олегом Байдиным осмотрели ход строительства ЖК «Венский лес», шоурумы, а также офис продаж застройщика – девелоперской компании «Унистрой». По итогам визита вице-мэр произнес фразу, которая очень быстро стала крылатой.
- «Унистрой» создал в Уфе образцовую строительную площадку, показательную для других застройщиков, - отметил Аскат Рифгатович.
Медиакорсеть решила побывать на стройплощадке ЖК «Венский лес» и увидеть всё своими глазами, благо там постоянно проводятся экскурсии для потенциальных жителей – разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.
«Венский лес» на улицах Башкирии
Жилой комплекс комфорт-класса «Венский лес» обосновался на 5 гектарах земли неподалеку от ВДНХ и санатория «Зеленая Роща». Стройные сосны, которые окружают путь от проезжай части к стройплощадке, приглушают гул оживленной улицы и настраивают на интересную встречу.
- В смысл названия «Венский лес» мы вложили сочетание таких ключевых определений жилого комплекса, как тесное соседство с лесом и комфортные условия, созданные для людей. Поскольку самым комфортным городом для жизни в мире считается Вена, решили добавить такую ассоциацию в название, - рассказал нам в процессе экскурсии директор по продажам Федеральной девелоперской компании «Унистрой» в Башкирии Рамиль Сапараев. - Современное жилье не должно быть ограничено рамками квартиры, это новая комфортная среда, включающая в себя двор, где могут спокойно гулять дети, зоны воркаута, отдыха и семейных прогулок, детские локации, стильные подъезды, просторные качественные квартиры. Машины здесь не потревожат, для них предусмотрен паркинг за пределами двора.
Будущим владельцам квартир можно позавидовать. Они обретут комфортное жилье в черте города, рядом с магазинами, аптеками и т.д., но вдобавок смогут прогуливаться по зеленым аллеям. Для тех, кто ценит экологически чистые условия, это должно стать серьезным аргументом.
«Венский лес» – это уникальный для Уфы жилой комплекс из трех 10-этажных домов, окруженных 20-этажными высотками, которые напоминают сторожевые башни. Из окон, с лоджий и балконов верхних этажей открывается панорама на лесные просторы и побережье Белой.
Продумано всё до мелочей
По прибытии на стройплощадку фантазия экскурсантов сразу начинает рисовать образы будущей жизни в ЖК «Венский лес» с учетом полного «комплекта» удобств, созданных застройщиком, которые заслуживают более подробного описания.
Многоуровневый надземный паркинг и парковки снаружи, по периметру здания, предназначены для транспорта жителей и их гостей. Всего возле ЖК «Венский лес» появится не менее 829 машиномест.
Безопасный общий для всех домов двор будет иметь игровые зоны для детей всех возрастов и спортплощадки с прорезиненным покрытием, защищающим ребятню от травм. Взрослые оценят уличные тренажеры для занятий спортом под открытым небом. Скамейки для отдыха и другие общественные пространства приглашают провести время в кругу семьи и друзей. Люди с ограниченными возможностями здоровья будут чувствовать себя в жилом комплексе также комфортно.
Площадки для тренировок и выгула четвероногих друзей вынесены вместе с веревочным парком за пределы внутреннего двора, чтобы шум, доносящийся с них, не беспокоил жителей домов.
В ЖК «Венский лес» отказались от услуг консьержей, зато почти на каждом шагу там установлены видеокамеры.
Прозрачные почтовые ящики позволят жителям экономить свое время и не тратить его на проверку почты, если в ней нет ничего существенного. Урны для макулатуры и подставки для сумок – дополнительные знаки внимания жителям.
На первых этажах предусмотрены комнаты для хранения велосипедов и детских колясок с системой контроля доступа. Для наглядности в них поместили несколько колясок и велосипедов, чтобы было понятно, насколько удобно пространство. Благодаря этому, они не будут отнимать место в квартирах.
Бесшумные и качественные лифты производства фирмы «Kone» добавляют очков в пользу домов в ЖК «Венский лес».
Энергосберегающие лампочки и датчики движения в общих коридорах окончательно убеждают, что авторы проекта жилого комплекса продумывали каждую деталь.
Чувствуем себя как дома
В ЖК «Венский лес» продают квартиры с черновой отделкой. Но на демоэтаже есть одно- и двухкомнатные квартиры с ремонтом и обстановкой. Когда в них входишь, ловишь себя на мысли, что члены семьи ушли на работу или учебу и вскоре должны вернуться.
При этом покупатели могут выбрать для покупки двухкомнатную квартиру, в которой кухня объединена с залом, либо с отдельной, но при этом очень просторной кухней.
Системы отопления с лучевой разводкой упрятаны под бетонную стяжку на полу, отсутствуют те самые трубы, которые доставляют немало хлопот во время ремонта.
Специальные места отведены для кондиционеров.
Будущим жителям ЖК «Венский лес» не составит труда оплачивать коммунальные услуги, показания приборов учета, расположенных в общих коридорах на каждом этаже, будут автоматически передаваться в управляющую компанию, которая, кстати, у компании «Унистрой» есть своя. В случае необходимости перекрыть воду можно также в коридоре.
Все первые этажи домов будут отданы коммерческим учреждениям. В одном из них, к примеру, расположится частный детский сад на 85 мест, для его воспитанников во дворе будет отдельная прогулочная зона.
Первый дом жилого комплекса «Венский лес» будет сдан в 2019 году, завершение проекта в целом запланировано на 2021 год.
Купить нельзя подождать
По словам сотрудников компании «Унистрой», экскурсии проводятся каждый час в течение рабочего времени, приходит много людей, которые наслышаны о жилом комплексе и хотят лично убедиться в его прелестях.
Есть у представителей компании «Унистрой» свои секреты и в организации рабочего процесса строителей.
- Строительство ведется с применением системы БИМ-проектирования, таким образом все участники строительства видят и могут корректировать действия друг друга. Система бережливого производства тоже позволила добиться оптимальной организации рабочего процесса. На всех этажах чисто, для рабочих обустроены туалеты и т.д., - пояснил Рамиль Сапараев.
В составе ЖК «Венский лес» в Уфе будет реализовано более 57 тысяч кв. метров жилья, а также свыше 3 тысяч кв. метров коммерческих площадей. В двух первых домах, строительство которых активно идет, уже продано больше 70% квартир. Покупатели могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой сроком на семь лет, а также ипотекой.
- Мы строим не просто квадратные метры, мы формируем новый образ жизни в условиях качественного жилья, отвечающего всем потребностям делового человека. Разумеется, это не должно стоить дешево, - делится мнением Рамиль Сапараев.
Кстати, буквально на днях, 1 марта, стартовали продажи квартир в новом доме, который станет третьим по счету в ЖК «Венский лес». Офис продаж находится рядом со стройплощадкой, так что экскурсия по жилому комплексу вполне может сочетаться с предметным разговором об условиях приобретения понравившегося жилья.
Для справки
Федеральная девелоперская компания «Унистрой» родом из Татарстана, она пришла на строительный рынок Башкирии сравнительно недавно, в 2018 году. Сейчас компания «Унистрой» входит в Топ-20 строительных компаний России по вводу жилья за 2018 год, согласно Единому реестру застройщиков жилья erzrf.ru.
За 22 года своей деятельности на рынке недвижимости компания «Унистрой» освоила 2000 гектаров земли, ввела в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья обеспечила жильем 28000 семей. Свои проекты компания реализует в Татарстане, Башкирии, а также в Ленинградской и Самарской областях.
Офисы компании «Унистрой» в Уфе находятся по следующим адресам:
Уфа, ул.Чернышевского, 104 (пн-пт - с 8.00 до 20.00, сб – с 9.00 до 16.00)
Уфа, ул.Менделеева, 152 (пн-пт - с 9.00 до 19.00, сб – с 10.00 до 18.00).
Телефон: (347) 216-40-40, 225-80-56.