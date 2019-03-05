В Уфе обещали за неделю проработать вопрос очистки тротуаров от снега

- Комплексная очистка тротуаров у нас является темой для большого числа жалоб от горожан. Жалобы и по системе "Инцидент", и мне лично поступают. Я тоже хожу по тротуарам, и хочу сказать: чтобы ходить сейчас по нашим тротуарам, надо иметь особые навыки, - отметил Ульфат Мустафин. - Центр общественной безопасности и административные комиссии работают с предприятиями и организациями, которые не чистят снег на закрепленных за ними участках тротуаров, но этого явно недостаточно. Поэтому я обязываю соответствующие службы и глав администраций подготовить графики комплексной очистки тротуаров. Технику дополнительную будем покупать, на эти цели выделено 120 млн рублей.