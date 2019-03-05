В Уфе обещали за неделю проработать вопрос очистки тротуаров от снега

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник столичного Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов рассказал, что борьба со снегом в городе пока проводится на недостаточно высоком уровне.
Людей и коммунальной техники в городе для борьбы с обильными снегопадами не хватает. Поэтому планируется приобрести еще 22 единицы коммунальной техники на 182 млн рублей. Пока же для уборки снега привлекается техника, принадлежащая различным городским предприятиям и организациям.
По словам Рустема Хамитова, одновременно с очисткой от снега улиц дорожные рабочие занимаются очисткой территории тротуаров и остановок. Но в основном очистка тротуаров в Уфе находится на совести собственников предприятий и организаций, за которыми закреплены те или иные участки.
- Стоит отметить, что на протяжении всего зимнего периода коммунальные службы города работают практически в круглосуточном режиме, однако нельзя сказать, что они полностью справляются с полным объемом работ, - отметил докладчик. - Если на основных магистралях города ситуация более или менее нормализовалась, то на второстепенных улицах остаются ряд вопросов: заужение проезжей части, снежные валы, колейность и т.д.
В связи с приближающимся потеплением и колебанием температуры он попросил учреждения по благоустройству обратить особое внимание на состояние тротуаров.
- Комплексная очистка тротуаров у нас является темой для большого числа жалоб от горожан. Жалобы и по системе "Инцидент", и мне лично поступают. Я тоже хожу по тротуарам, и хочу сказать: чтобы ходить сейчас по нашим тротуарам, надо иметь особые навыки, - отметил Ульфат Мустафин. - Центр общественной безопасности и административные комиссии работают с предприятиями и организациями, которые не чистят снег на закрепленных за ними участках тротуаров, но этого явно недостаточно. Поэтому я обязываю соответствующие службы и глав администраций подготовить графики комплексной очистки тротуаров. Технику дополнительную будем покупать, на эти цели выделено 120 млн рублей.
Глава города дал указание в течение предстоящей недели главам муниципалитетов совместно с руководителями управлений коммунального и жилищного хозяйства проработать вопрос комплексной очистки тротуаров и доложить на следующем оперативном совещании.