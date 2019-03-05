В Уфе нехватку дворников компенсировали за счет сантехников, плотников, уборщиц и ИТР

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации города одной из главных тем для обсуждения стала уборка снега с улиц и дворов. За последнее время было уже 25 случаев схода наледи с крыш, в результате получили травмы 5 человек и в четырех случаях были повреждены автомобили.
Как оказалось, в городе катастрофически не хватает дворников: вместо 2700 человек их штат укомплектован всего на 853 человека.
По словам директора МБУ "Управление жилищного хозяйства Уфы" Раиля Мирхайдарова, для решения этой проблемы управляющие компании отправляют с лопатами на очистку снега все имеющиеся у них кадры: слесарей-сантехников, плотников, уборщиков мусора, уборщиков лестничных клеток и инженерно-технических работников. Таким образом удалось привлечь дополнительно около 450-500 человек.
Все они чистят снег в рамках своего рабочего времени, но при этом, по словам Раиля Мирхайдарова, успевают справляться и со своей основной работой.
Доплачивать за такую самоотверженную работу на благо города у управляющих компаний, как правило, возможности нет, но они стараются поощрять своих сотрудников по мере возможности. Так, были выделены поощрения мужчинам к 23 февраля и будут также поощрены женщины к 8 марта.