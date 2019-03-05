В Уфе нехватку дворников компенсировали за счет сантехников, плотников, уборщиц и ИТР

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации города одной из главных тем для обсуждения стала уборка снега с улиц и дворов. За последнее время было уже 25 случаев схода наледи с крыш, в результате получили травмы 5 человек и в четырех случаях были повреждены автомобили.