В Уфе снежная глыба рухнула с крыши на магазинную вывеску

Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на Youtube Радика Муртазина. На кадрах хорошо видно, как коммунальщики сталкивают с крыши снежную глыбу, которая в процессе приземлении по пути сносит часть вывески супермаркета.