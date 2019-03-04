В Уфе снежная глыба рухнула с крыши на магазинную вывеску

В Уфе серьезный ущерб одному из продуктовых супермаркетов известной сети причинили работники коммунальных служб, занявшиеся очисткой снега с крыши многоквартирного дома. Инцидент произошел возле остановки «Дом печати».
Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на Youtube Радика Муртазина. На кадрах хорошо видно, как коммунальщики сталкивают с крыши снежную глыбу, которая в процессе приземлении по пути сносит часть вывески супермаркета.
В результате ЧП никто не пострадал. Сумма ущерба, которую, суд по всему, коммунальщикам придется возмещать, уточняется.