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В Уфе снежная глыба рухнула с крыши на магазинную вывеску

4 марта 2019, 13:09
Сумма ущерба уточняется.

В Уфе серьезный ущерб одному из продуктовых супермаркетов известной сети причинили работники коммунальных служб, занявшиеся очисткой снега с крыши многоквартирного дома. Инцидент произошел возле остановки «Дом печати».

Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на Youtube Радика Муртазина. На кадрах хорошо видно, как коммунальщики сталкивают с крыши снежную глыбу, которая в процессе приземлении по пути сносит часть вывески супермаркета.

В результате ЧП никто не пострадал. Сумма ущерба, которую, суд по всему, коммунальщикам придется возмещать, уточняется.

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