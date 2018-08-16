«Нам стыдно за ваше поколение!» или как в Уфе открывали театральный сезон

Более того, многие театралы старшего поколения стали объединятся под началом совместных и самостоятельных проектов ЦДиР и The Teatr. Так появился спектакль по пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще», где совершенно по-новому открывают народные артистки республики Ольга Мусина и Эльвира Юнысова. Где бы еще встретились эти две полные желания работать и творить актрисы двух разных театров? Или вот еще пример. После уникальной фольклорной экспедиции, проведенной на Грант главы республики в сфере культуры, организованную ЦДиР, на небольшой камерной сцене The Teatr зазвучала башкирская речь. Да еще как – подлинные истории башкирских бабушек из далеких деревень. Вся их радость – фольклорный кружок, а у каждой в душе – и горькие, и прекрасные воспоминания… Спектакль «Наши» вызвал неоднозначную реакцию, обсуждения превращались порой в брань и даже угрозу, молодых студенток – исполнительниц ролей – порой доводили до слез. Но живое слово в жанре «вербатим» (документальный театр) заставил задуматься зрителей, возмутиться, изумиться – но никого не оставил равнодушным. Так начала мощно реализовываться как режиссер талантливый педагог УГИИ им. З.Исмагилова Римма Харисова.