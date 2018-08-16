«Нам стыдно за ваше поколение!» или как в Уфе открывали театральный сезон

Скорее всего, организаторы с Центра драматургии и режиссуры Республики (ЦДиР) и частного театра The Teatr даже не подозревали, насколько символичным будет это событие, а именно читка студийцами The Teatr мини-пьес драматургического курса. Действо это назвали «жЫ-шЫ с Ы» . В чем символичность? Давайте по-порядку.
«В Уфе происходит настоящий театральный бум»
Это цитата одного из самых известных российских театральных критиков, самого востребованного в регионах России педагога, лектора различных театральных семинаров Павла Руднева. Слова были сказаны три года назад, но тогда была опасность – вспышка ли это энтузиазма молодости, выдержат ли активные, вчерашние выпускники театрального факультета нашей уфимской академии (сейчас института) искусств напряженной работы без единой поддержки, не разъедутся ли в столицы в поисках самореализации, как было с тысячами талантливых уфимских творческих людей?..
Нет, не разъехались. Волна частных театров, начатая еще со студий и театральных кружков, но ярко обозначенная и объединившая активную молодежь под крышей (а вернеее - тентом прицепа) уличного театра «Эндорфин» (руководитель - актер и педагог Ринат Фатхиев) стала уже явлением. Явлением, о котором должны с радостью писать театроведы и журналисты. Обязаны, ибо не замечать их уже невозможно.
Более того, многие театралы старшего поколения стали объединятся под началом совместных и самостоятельных проектов ЦДиР и The Teatr. Так появился спектакль по пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще», где совершенно по-новому открывают народные артистки республики Ольга Мусина и Эльвира Юнысова. Где бы еще встретились эти две полные желания работать и творить актрисы двух разных театров? Или вот еще пример. После уникальной фольклорной экспедиции, проведенной на Грант главы республики в сфере культуры, организованную ЦДиР, на небольшой камерной сцене The Teatr зазвучала башкирская речь. Да еще как – подлинные истории башкирских бабушек из далеких деревень. Вся их радость – фольклорный кружок, а у каждой в душе – и горькие, и прекрасные воспоминания… Спектакль «Наши» вызвал неоднозначную реакцию, обсуждения превращались порой в брань и даже угрозу, молодых студенток – исполнительниц ролей – порой доводили до слез. Но живое слово в жанре «вербатим» (документальный театр) заставил задуматься зрителей, возмутиться, изумиться – но никого не оставил равнодушным. Так начала мощно реализовываться как режиссер талантливый педагог УГИИ им. З.Исмагилова Римма Харисова.
За эти годы были и различные семинары драматургов, режиссерские лаборатории, спектакли ЦДиР «Троя. Здесь и сейчас» в Башдрамтеатре, «Весело живем» в Молодежном, различные курсы и читки, яркие, веселые выступления театра мимов De Bufo, участие и победы этой компании друзей (а это именно компания – актеры и режиссеры Алсу Галина (руководитель The Teatr), Артем Самигуллин, Руслан Абраров, Анастасия Гайнанова, Тамара Адамова, Никита Калмыков, Эмиль Амиров, Ангиза Ишбулдина и другие) в составе разных театров и проектов на различных театральных фестивалях.
Порой вы можете их встретить в центре Уфы, когда они идут шумной гурьбой, с костюмами и реквизитами в руках, размахивая свободными руками – видимо, обсуждая очередное творческое «хулиганство» в самом хорошем смысле - из института в Гостинку, где и находится The Teatr, в арендованном помещении.
Так есть ли у нас драматургия?
Любой мало-мальский сведущий в театре человек, знает о школе Коляды в Екатеринбурге. Это яркий пример того, когда личность делает явление в культуре, было бы огромное желание, талант и интуиция на другие таланты. И – что немаловажно – огромная душа. Ведь отдавать себя другим, оттачивать их мастерство за счет своего времени, идей, мыслей – это все не просто так. Теперь ученики Коляды – самые яркие имена в российской драматургии, активно работают и в кино.
В Уфе нет такой харизматичной личности, центра театральной Вселенной, как Николай Коляда. Зато усилиями многих людей – руководителями ЦДиР продюсера Алии Яхиной и режиссера Зиннура Сулейманова, талантливого педагога Юрия Зайца, известных российских драматургов, наших земляков Владимира Жеребцова и Натальи Мошиной, молодых театроведов Риды Бурановой и Айсылу Сагитовой, и всех тех, чьи фамилии я уже назвала – появился круг тесного, творческого общения, который уже дает свои творческие плоды.
В театрах республики ставятся пьесы «семинаристов» ЦДиР Шауры Шакуровой, Дамира Юсупова, Мунира Кунафина. Уверенно выходит на всероссийский уровень своими неоднозначными пьесами Игорь Яковлев. А успешный драматург Ангиза Ишбулдина, которая личным примером соединила и семинары ЦДиР, и школы Николая Коляды, теперь и сама самоотверженно, на энтузиазме взялась обучать новую плеяду авторов.
И вот 12 августа случилось помимо талантливых текстов других авторов, новые «драматургическое» открытие Уфы – Антон Бескоровайный.
«Нам стыдно за ваше поколение!»
Именно с таким громким заявлением ушли во время читки 12 августа четыре женщины зрелого возраста. Недовольство они начали выражать с первой же мини-пьесы «Другое», когда вели свой диалог подруги. Затем, периодически шумно вздыхая, просидели еще пять отрывков. И во время читки пьесы Антона Бескоровайного «Молчанка», когда шел разговор подростков именно теми выражениями, которые они применяют в жизни и своими понятиями о дружбе, любви и добре, наши блюстительницы нравов не выдержали. Они, мешая всему залу – а зал был переполнен – выкрикивали: «Позор!», «Нам вас жалко!», «Нам стыдно за ваше поколение!», и покинули зал.
Самое смешное – было непонятно, о каком поколении была речь. Среди драматургов была далеко не юная Лариса Ишбулатова – интересный автор, поэтесса, теперь вот и драматург. Среди студийцев, помимо молодых девушек и ребят, были представители среднего поколения. Не говоря уже о зрителях – они были разновозрастные, и всем было все интересно.
Нет, читка «жЫ-шЫ с Ы» не была задумана как провокация ради эпатажа. Сам репертуар The Teatr давно уже восполняет пробел уфимцев в современной драматургии. А современная драматургия – это провокация искусством, повествование о тех явлениях, в котором мы сами не хотим себе признаться или же видеть. И новая пьеса молодого автора Антона Бескоровайного «Молчанка» тоже об этом – об обычной семье, в которой происходят маленькие трагедии, но они стали обыденностью. Потому что смирение со своим существованием – это уже шаг назад - в душное пространство безликих дней, где даже детская, страшная трагедия обесценена до уровня бананов с красными ценниками, которые надо успеть купить в целях экономии семейного бюджета.
Другие молодые авторы – Элина Булгакова, Валерия Воронина, Алена Анферова, Венера Файзуллина, Радмила Аетова – тоже взялись за самый сложный жанр психологического театра, пытаясь раскрыть боль своего поколения. Это очень ценно, так держать! И первый опыт написания своих пьес уже счастливый – они сыграны студийцами (режиссер - Артем Самигуллин), увидены и услышаны достаточно взыскательным зрителем.
Именно так появилась в свое время, а теперь будет крепнуть уфимская школа современной драматургии – в стенах свободного театра и занятий на различных семинарах, участиях в лабораториях.
…символично…
Что такое современный театр? Можно долго спорить, приходят ли в театр люди отдохнуть и пустить романтическую слезу, послушать песни и восхититься эффектами, просто развлечься - ведь трагедий и крови хватает по всем телеканалам, не дай Бог – в жизни… Еще раз соприкоснуться с высоким слогом классиков или просто окунуться в фееричность музыкальных постановок… Эти споры – бесполезны, ведь потому и существуют разные жанры, разные театры, и, в конце концов, разный зритель.
Но вот – представьте себе следующую картину из уфимской жизни. Пока в государственных театрах – время отпусков, все лето – в жару и ливни, которым отличилось нынешнее лето – молодые и не совсем молодые уфимцы после работы спешили в The Teatr. Не на шашлыки и дачи, а обучаться актерскому мастерству, пластике, сценическому движению. Зачем? Затем, что душа их требует, затем, что хочется соприкоснуться с искусством по-настоящему.
А вот и будущие драматурги пишут, переписывают, думают и снова пишут… По зову души, опять-таки. Красивые, молодые девушки, вместо того, чтобы гулять по городу, сидеть в барах, идут после работы на курсы, выполняют задания, читают друг другу отрывки …
И вот начинаются репетиции. Напоминаю – на улице лето! Но Артем с супругой Алсу, все их друзья – вот они, вместе, думают, уже расписали весь август, репетируют спектакли… И эту читку, которая прошла 12 августа – в воскресенье, потому что в другие дни все работают.
Вот это и есть настоящий театр. Театр людей. Театр тех, кто хочет делать спектакли и тех, кто хочет их смотреть. Где никто не заманивает зрителя, а театр существует потому, что сюда приходят, потому что интересно, нужно и важно задавать себе вопросы и получать не всегда простые и ясные ответы…
И потому этот удивительный сплав студийцев, новых авторов, переаншлаг в зале, бурное обсуждение в конце и счастливые улыбки – это и есть настоящее открытие театрального 2018-2019 сезона!