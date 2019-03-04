Слишком наивный хоккей: "Магнитка" раскрыла тактику "Салавата", плана Б не нашлось

Плей-офф выигрывает гибкая и хладнокровная команда, способная как заранее определить тактику, так и варьировать ее при необходимости. "Салават Юлаев" не сыграл плохо, однако, схема, выбранная на второй и третий матчи, уже устарела. Даже в первой игре дома было видно, что магнитогорцы постепенно адаптируются к действиям "юлаевцев". Почему-то тренерский штаб уфимского клуба продолжал действовать в той же манере, что и ранее, в очередной раз показав: по ходу матча перестроиться Уфа не может. В этом причина, почему так редко удается выиграть, пропустив первыми. "Сталевары" нашли противоядие.
Уфимцы очень надеются на начало матча. До четвертой игры серии 7 из 10 шайб "зелено-белых" пришлись на стартовую двадцатиминутку. Это объяснимо: задолго до начала плей-офф клуб решил сделать ставку на физическую готовность и за счет свежести и скорости, пока они есть, сокрушить соперника как можно раньше. Ставка уже не сыграла полностью - овертаймы первой игры и травмы знатно подкосили уфимцев. В матче 1 марта "Салават" после первого периода уже не владел преимуществом в темпе. Несмотря на огромное количество удалений, "Магнитка" все же лишила команду хозяев преимущества в начале четвертой встречи. "Салават" не забил, на пять минут потерял капитана и в самом начале удалился. После игры Григорий Панин сказал: "Матч неоднозначно для нас складывался, наверное, где-то начали не так, как хотелось".
"Зелено-бело-синие" постепенно начали отходить от выбранной ранее манеры, рисунок игры стал больше походить на регулярный сезон. Они поняли: как раньше, уже не получается. Уже не получается так легко входить в чужую зону: "Магнитка" добавила агрессии в отборе, в средней зоне "юлаевцев" нередко встречал выстроенный ряд "сталеваров". Иронично, что точно так же уфимцы мешали "Металлургу" во второй игре. Вход в зону перестал помогать, это серьезно снизило скорость розыгрыша "юлаевцев" и усложнило начало позиционных атак. Как и в "регулярке", пришлось много вбрасывать, однако, этого и ждали гости. Если Николай Цулыгин отдал такой приказ, он точно не учел удивительного подбора магнитогорцев. Редкая команда так здорово поспевает за шайбой быстрее соперника, редкая команда так закрывает зону. Для этого нужна не физика, а выбор позиции. Так что Йозеф Яндач ждал этого и поймал своего коллегу в ловушку: уфимцы хотели вбрасывать, но очень редко это удавалось.
Даже удаляясь - а удаления были удивительно ненужными, фолы в атаке - гости оставались хладнокровными. Они начали второй период 3 на 5, но выдержали и забросили шайбу. Корень этого гола - в контроле шайбы. Вспомним, как началась эта атака - они же сделали пас через 2/3 площадки, от ворот, до чужой синей линии, поймав "юлаевцев" на смене. Евгений Тимкин входит в зону, одной рукой (!) оттесняет защитника первой пары (!) Филипа Ларсена, дважды подбирает шайбу в борьбе, отдает партнерам, которым не помешали выкатиться на пятак, и те пробивают Юху Метсолу.
Говорят, Максим Рыбин - силовой форвард. Почему силовой форвард даже не ударил Денниса Расмуссена перед воротами? Это третий бомбардир соперника. Таким игрокам вообще нельзя давать спуску, они должны возвращаться на скамейку в синяках и со сбитым дыханием. Слишком пассивная игра. Почему Филип Ларсен стоит и смотрит, как забивают гол? С такой мягкостью не выиграть кубок, в плей-офф бьется каждый. Вспомним малыша Джастина Азеведо из "Ак Барса" - за пять лет у него финалы и Кубок Гагарина, он готов бить и получать удары, оставаясь полезным в атаке.
Бесспорно, шайба сумела ненадолго разбудить "Салават", и уфимцы создали не один хороший момент. Стоит заметить, что это получилось не сразу - между голом и рекламной паузой 5 из 6 вбрасываний пришлись на зону хозяев. Что до моментов, то они бессмысленны, если игроки промахиваются в итоге по шайбе, если Артем Загидуллин в чужих воротах видит момент броска. Еще раз - Артем Загидуллин видит момент броска. Почему это вообще допускается? В нем не 200 см роста, а всего 187, это не вратарь олимпийской сборной, ему лишь 23 года, и он первую неделю играет в Кубке Гагарина. "Салават" словно забыл про необходимость игры на пятаке. Минимум набросов, переводов, попыток "запихнуть с мясом". Уфимцы слишком много проиграли в "регулярке", стараясь забить "чисто". Они наступили на те же грабли. А во всем третьем периоде не было практически ни одного реального голевого момента. Один единственный раз Владимир Жарков закрывает обзор вратарю, и следует гол. Это уже ответ на вопрос, в чем "зелено-сине-белым" надо прибавить.
Если говорить короче - "юлаевцы" разбазарили свои шансы. Они все равно много владели шайбой и много играли в атаке, однако, все, что сделали - единственный гол. В Кубке Гагарина "Салават" выиграл лишь четыре матча 1:0, из которых три - в медальных 2010-м и 2011-м. Это был провал в атаке. Даже без учета моментов - уфимцы провели и смен в чужой зоне больше, и по вбрасываниям даже умудрились обойти, но все пусто, "Металлург" чаще бросает и забивает, играя в атаке меньше. Изначально не тот подход, изначально не та система. Если в пятой игре Уфа не включит агрессию, не начнет создавать трафик перед чужими воротами, то закончит сезон до середины марта.
|СЮ
|ММг
|Разница
|Corsi
|66
|59
|7
|Corsi for, %
|52,80%
|47,20%
|5,60%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5
|28
|28
|0
|Точность 5 на 5, %
|3,57%
|3,57%
|0%
|PDO, %
|100%
|100%
|0%
|БВ за минуту в атаке
|1,932
|2,54
|-0,609
|Блокшоты за минуту в защите
|0,747
|0,878
|-0,131
|Вход в зону
|56
|52
|4
|Вброс в зону
|12
|13
|-1
|Визиты
|68
|65
|3
|Вход, %
|82,35%
|80%
|2,35%
|Визиты+ВВбр в атаке
|80
|73
|7
|Смена в атаке (сек)
|12,81
|11
|1,81
|СЮ
|ММг
|%СЮ
|Зона атаки
|12
|5
|70,59%
|Средняя зона
|9
|9
|50,00%
|Зона защиты
|10
|8
|55,56%
|5 на 5
|23
|17
|57,50%
|В целом
|31
|22
|58,49%
Даже легионерская тройка атаки уже не зажигает. Впервые они не набрали очков, однако, показательно даже не это. В двух предыдущих играх только они наносили почти половину бросков команды в створ. 17/35 и 10/23 соответственно. На сей раз - лишь 8/33.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|65
|68
|БВ СЮ
|0
|2
|7
|8
|9
|14
|19
|20
|22
|24
|27
|29
|31
|33
|БВ ММг
|3
|3
|4
|5
|10
|14
|17
|19
|21
|22
|28
|31
|32
|34
|Разница БВ
|-3
|-1
|3
|3
|-1
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|-2
|-1
|-1
|БВ СЮ за отрезок
|0
|2
|5
|1
|1
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|БВ ММг за отрезок
|3
|0
|1
|1
|5
|4
|3
|2
|2
|1
|6
|3
|1
|2
|Разница БВ за отрезок
|-3
|2
|4
|0
|-4
|1
|2
|-1
|0
|1
|-3
|-1
|1
|0
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы ММг за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ ММг за отрезок
|20%
|33,33%
|50%
Легионерам стали мешать, их стали чаще бить, они стали нервничать. Йоонаса Кемппайнена в первой игре серии четыре раза заменили на вбрасываниях, после этого он играл аккуратнее. Однако во втором уфимском матче он снова стал допускать ошибки. Было три замены, и после одной из них он принялся ругаться с арбитром, рискуя нарваться на 10 минут штрафа за дисциплину. Что касается продуктивности тройки, то ее почти не было даже в большинстве. Первая попытка: 2 броска в створ, 3 выброса, 2 потери. Вторая: 1 в створ, 1 мимо, 5 выбросов. Третья и четвертая, включая 5 на 3: 1 в створ, 1 мимо, 4 выброса. Последняя: 0 в створ, 1 мимо, три выброса. Розыгрыш почему-то свелся к броскам защитников, и это слишком легко читалось гостями.
Если очень вкратце: "сталевары" нашли ответы на преимущества уфимцев, "юлаевцы" ничего не сумели придумать нового, были слишком мягки и не дали противнику никаких нерешаемых задач. Ключевое в этом матче:
На бумаге (экране) все просто и очевидно. Гости лишили уфимцев преимущества в мобильности, зацепились за свои моменты, плана Б у "юлаевцев" не нашлось. Вопрос теперь в ответе "Салавата". Если игра во втором и третьем матче - максимум, на что способны "зелено-сине-белые", то сезон закончен. Все, это не работает, "Магнитка" тоже постарается не удаляться на ровном месте и тоже добавит в жесткости. Надоедает повторяться, однако, это справедливо: если подопечные Николая Цулыгина на пике, то гости не реализовали и половины потенциала, они играют, как команда, которая едва попала в плей-офф, но очень старательно. Прямо сейчас у "Салавата Юлаева" уже нет особых козырей перед "Магниткой". Наверное, снова будет акцент на быстрый старт, снова будет надежда в первую очередь на первое звено и свободный лед для них. У "сталеваров" будет преимущество своей площадки, знание, как нейтрализовать известный им лучший хоккей уфимцев и уверенность. Топ-звено набрало очки, они грамотно сделали перевод в большинстве - упала гора с плеч.
Чему нас учит история? 38 раз в Кубке Гагарина фиксировался счет 2-2 в серии. В 24 случаях серию в итоге выигрывал тот, кто сравнял счет, а не тот, кто вел 2-1. Если при этом эта же команда выигрывала пятую игру (21 случай), то, скорее всего, уже не отпускала серию: 18 победных исходов. Если пятый матч оставался за тем, кто вел 2-1, то победа в серии достигалась в 13 случаях из 17. Грубо говоря, кто выиграет пятый матч, вероятно, выиграет и серию. Формально шансы "Магнитки" немного выше. Безусловно, у "Салавата" еще есть шанс на победу. Для этого уфимцам нужно создавать больше давления на пятак как в большинстве, так и 5 на 5. Сделают ли они? Сумеют ли придумать еще нечто новое? Улучшат ли розыгрыш своего собственного большинства? Удастся ли так же много создавать моментов и реализовывать хотя бы часть? Это возможно. Если смотреть на расклад более холодно - мы говорим о более интеллектуальном хоккее и большей агрессии. С этим у уфимцев по ходу сезона все обычно было туго. С неба новая система не свалится.
Фраза "В Голливуде бы не додумались" - очень подходящий хоккею мем. В блокбастерах все предсказуемо. А в хоккее не так. В хоккее побеждают жесткие и злые.