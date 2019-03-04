Слишком наивный хоккей: "Магнитка" раскрыла тактику "Салавата", плана Б не нашлось

Чему нас учит история? 38 раз в Кубке Гагарина фиксировался счет 2-2 в серии. В 24 случаях серию в итоге выигрывал тот, кто сравнял счет, а не тот, кто вел 2-1. Если при этом эта же команда выигрывала пятую игру (21 случай), то, скорее всего, уже не отпускала серию: 18 победных исходов. Если пятый матч оставался за тем, кто вел 2-1, то победа в серии достигалась в 13 случаях из 17. Грубо говоря, кто выиграет пятый матч, вероятно, выиграет и серию. Формально шансы "Магнитки" немного выше. Безусловно, у "Салавата" еще есть шанс на победу. Для этого уфимцам нужно создавать больше давления на пятак как в большинстве, так и 5 на 5. Сделают ли они? Сумеют ли придумать еще нечто новое? Улучшат ли розыгрыш своего собственного большинства? Удастся ли так же много создавать моментов и реализовывать хотя бы часть? Это возможно. Если смотреть на расклад более холодно - мы говорим о более интеллектуальном хоккее и большей агрессии. С этим у уфимцев по ходу сезона все обычно было туго. С неба новая система не свалится.