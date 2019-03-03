Радий Хабиров пригласил детдомовцев на матч «Салавата Юлаева» с «Металлургом»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пригласил воспитанников детского дома в деревне Шабаево Бураевского района на сегодняшний матч уфимского хоккейного клуба «Салавата Юлаева» с магнитогорским «Металлургом», передает его пресс-служба.
Руководитель республики встретился с ребятами во время рабочей поездки 2 марта. Детдомовцы увлекаются хоккеем и побеждали в соревнованиях различного уровня. Педагоги воспитательного учреждения попросили обустроить хоккейную коробку и отремонтировать спортзал.
Игра с «Металлургом» в рамках четвертьфинала Восточной конференции начнется в 16.30 на «Уфа-Арене». В текущем плей-офф команды сыграли три личные встречи, в двух из которых сильнее были игроки «Салавата Юлаева» – 4:1 и 5:1, а один раз победу праздновали хоккеисты «Металлурга» – 2:1.