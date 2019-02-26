Александр Курносов утвержден генеральным директором ХК «Салават Юлаев»

На этом посту он сменил Тагира Ибрагимова, который покинул клуб еще в январе нынешнего года.
До сегодняшнего дня, после увольнения своего предшественника, Александр Курносов был исполняющим обязанности генерального директора клуба. Положение самого нынешнего руководителя клуба, с пришествием в республику Радия Хабирова и его команды, было не совсем крепким.
Ведь сам Курносов пришел в клуб во времена правления регионом Рустэмом Хамитовым, у которого он работал начальником отдела протокола. И тогда ходили слухи, что в «Салавате Юлаевае» вновь грядут кадровые изменения. Также известно, что господин Курносов успел поработать и в охране первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Правда, это было еще вначале нулевых.
Похоже, нынешние кураторы хоккейного клуба решили кардинально ничего не менять и официально утвердить генеральным директором молодого функционера.
Напомним, что в ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов пришел в 2016 году, став заместителем генерального директора по общим вопросам. За последние пять лет это пятый генеральный директор.