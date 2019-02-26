Александр Курносов утвержден генеральным директором ХК «Салават Юлаев»

Ведь сам Курносов пришел в клуб во времена правления регионом Рустэмом Хамитовым, у которого он работал начальником отдела протокола. И тогда ходили слухи, что в «Салавате Юлаевае» вновь грядут кадровые изменения. Также известно, что господин Курносов успел поработать и в охране первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Правда, это было еще вначале нулевых.