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В Башкирии начали проверку избиения следователя МВД своим коллегой

2 марта 2019, 06:49
Фото: pixabay.com
Женщина-следователь попала в больницу Белорецка.

28 февраля в Белорецкую центральную районную клиническую больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота обратилась следователь СО ОМВД, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Лейтенант юстиции сообщила, что 27 февраля около 23 часов ее избил заместитель начальника СО ОМВД, подполковник юстиции.

- В настоящее время МВД по РБ проводит служебную проверку по данному факту, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. - Материалы направлены в региональное подразделение Следственного комитета России. После проверки будет принято соответствующее решение.

Тема насилия в полиции остается в повестке дня. Напомним, громкое дело по групповому изнасилованию дознавателя МВД ее коллегами, начальниками различного ранга, вызвало большой резонанс. В ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летнюю девушку-дознавателя, по ее заявлению, изнасиловали трое руководителей. Впоследствии все они дали показания, что не причастны к этому.

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