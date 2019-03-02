В Башкирии начали проверку избиения следователя МВД своим коллегой

Тема насилия в полиции остается в повестке дня. Напомним, громкое дело по групповому изнасилованию дознавателя МВД ее коллегами, начальниками различного ранга, вызвало большой резонанс. В ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летнюю девушку-дознавателя, по ее заявлению, изнасиловали трое руководителей. Впоследствии все они дали показания, что не причастны к этому.