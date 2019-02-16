В Уфе четверо сотрудников ППС в баре избили трех молодых людей

27 января в баре “Энзо” четверо уфимских сотрудников ППС избили трех 21, 22, 23-летних парней. Об этом Медиакорсети рассказала сестра пострадавших Татьяна Медведева.
- 28 января утром я позвонила своим братьям, чтобы узнать, как у них дела. На что они мне ответили, что сидят в отделении полиции №9. Я подумала, что это скорее всего, обычная драка, которая случается между молодыми людьми их возраста. Потом, когда они уже вернулись, узнала, что дело обстоит намного серьезнее, - рассказывает девушка.
От слов ее братьев выяснилось, что один из страж порядка подошел на танцполе к одному из молодых людей и намеренно толкнул плечом, чтобы вызвать конфликт. Затем попросил отойти на сторонку, чтобы поговорить. В действительности, никакого разговора между ними не было, провокатор сразу начал бить молодого человека кулаками. Увидев происходящее, к ним подбежали другие участники драки – братья избитого и коллеги полицейского.
Один из сотрудников ППС в момент драки вытащил из кармана удостоверение и пытался припугнуть своей властью. Так молодые люди узнали об их роде деятельности.
Пока охрана разняла дерущихся по сторонам, полицейские успели изрядно избить молодых людей. Одного из них вовсе повалили на пол, били ногами по голове, по животу и по другим частям тела.
Приехавшие стражи порядка отвезли всех участников инцидента в полицейское отделение №9. Там, по неизвестной причине, зачинателей драки тут же отпустили, а пострадавших оставили до утра. Парень, которого пинали ногами на полу, получил сильный удар в районе солнечного сплетения и периодически терял сознание. На просьбу отпустить их в больницу, полицейские ответили:
- Вы не понравились начальнику, сидите, - далее прозвучали угрозы засудить парней за применение силы в отношении сотрудников полиции.
Узнав об этом, я догадалась тут же обратиться к адвокату. Он нам посоветовал срочно отправиться к врачам, чтобы зафиксировать побои, а также попросить заведение предоставить видеоматериалы. Мы так и поступили, - рассказывает Татьяна.
На следующий день сотрудники того же отделения полиции вызвали парней на незаконный допрос. Один из пострадавших сделал аудиозапись, по которой понятно, что допрашивающие не представляются, а также не ведут никакой аудио или видеофиксации. В конце допроса не был составлен протокол.
С Татьяной пообщались лейтенанты полиции Роберт Нагимьянов и Артур Хайруллин, один из которых признал на видеозаписи, представленной баром, своего ученика.
Заявление в полицию на сотрудников ППС было написано уже на следующий же день после случившегося. Однако у близких пострадавших есть стойкое подозрение, что дело пытаются “замять”.
В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан прокомментировали, что по данному случаю ведется служебная проверка.
- Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении виновных сотрудников к установленной законом ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в ведомстве.