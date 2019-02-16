В Уфе четверо сотрудников ППС в баре избили трех молодых людей

- 28 января утром я позвонила своим братьям, чтобы узнать, как у них дела. На что они мне ответили, что сидят в отделении полиции №9. Я подумала, что это скорее всего, обычная драка, которая случается между молодыми людьми их возраста. Потом, когда они уже вернулись, узнала, что дело обстоит намного серьезнее, - рассказывает девушка.