Болельщиков ФК «Уфа» пригласили на встречу с новыми игроками

Завтра, 1 марта, болельщики футбольного клуба «Уфа» смогут познакомиться с тремя новичками уфимской команды, с вратарями Юрием Шафинским и Тимуром Акмурзиным, и с нападающим Андреасом Вомбергаром.
Начало встречи – 19.30, место – ТЦ «Мега».
- Всех гостей ждет развлекательная программа, а также автограф- и фотосессия с футболистами, - сообщили в клубе.
Справка. Юрий Шафинский родился 6 мая 1994 года, свою футбольную карьеру начал во втором российском дивизионе в «Локомотиве-2» в Москве 5 ноября 2013 года. В августе 2015 года Юрий Шафинский подписал четырехлетний контракт с ФК «Анжи» (Махачкала). 3 февраля 2019 года он подписал контракт с «Уфой».
Тимур Акмурзин родился 7 декабря 1997 года, дебютировал в РФПЛ в 2013 году в составе ФК «Рубин», в «Уфу» перешел в феврале 2019 года на правах аренды.
Андреас Вомбергар родился 20 ноября 2994 года, свою карьеру начал в 2015 году в Аргентине в «Атлетико Итузаинго», два сезона отработал в «Атлетико Феникс», в 2016 году присоединился к «Атлетико Лос Андес», где провел 36 матчей и забил 13 голов. В июле 2017-го Вомбергар подписал контракт со словенским клубом «Олимпия»(Любляна). Там он провел полтора успешных сезона, выиграл чемпионат и Кубок Словении, в 34-х матчах забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи. С «Уфой» подписал контракт 22 февраля 2019 года.