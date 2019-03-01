Болельщиков ФК «Уфа» пригласили на встречу с новыми игроками

Андреас Вомбергар родился 20 ноября 2994 года, свою карьеру начал в 2015 году в Аргентине в «Атлетико Итузаинго», два сезона отработал в «Атлетико Феникс», в 2016 году присоединился к «Атлетико Лос Андес», где провел 36 матчей и забил 13 голов. В июле 2017-го Вомбергар подписал контракт со словенским клубом «Олимпия»(Любляна). Там он провел полтора успешных сезона, выиграл чемпионат и Кубок Словении, в 34-х матчах забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи. С «Уфой» подписал контракт 22 февраля 2019 года.