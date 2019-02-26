Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко: Новый нападающий нужен команде

Сегодня, 26 февраля, уфимские футболисты провели тренировку на поле стадиона "Нефтяник". А главный тренер ФК "Уфа" рассказал журналистам о предстоящем 3 марта матче с московским "Динамо" и о новичках клуба.
- Радует то, что все игроки прошли полноценную рекламу. Можно сказать, что к сезону готовы, - сказал Дмитрий Кириченко.
Говоря о новом нападающем, аргентинце Андреасе Вомбергаре, главный тренер ФК "Уфа" сказал, что клубу нужен форвард такого типа:
- Из всех предложенных вариантов для клуба, на мой взгляд, Андреас Вомбергар - это самый оптимальный.
О новом вратаре Тимуре Акмурзине, перешедшим в "Уфу" из "Рубина", Кириченко отозвался как о "достаточно опытном" специалисте.
- Понятно, что Александр Беленов это основной вратарь, а Шафинский и Акмурзин могут его подменить, - отметил Кириченко.
Самих новичков клуб собирается представить 1 марта. А завтра, 28 февраля, в 12.00 у болельщиков появится возможность пообщаться с гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Встреча с болельщиками приурочена к началу продаж билетов на первый матч после зимнего перерыва. Завтра продажи начнутся в кассах стадиона "Нефтяник".