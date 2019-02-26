Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко: Новый нападающий нужен команде

Самих новичков клуб собирается представить 1 марта. А завтра, 28 февраля, в 12.00 у болельщиков появится возможность пообщаться с гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Встреча с болельщиками приурочена к началу продаж билетов на первый матч после зимнего перерыва. Завтра продажи начнутся в кассах стадиона "Нефтяник".