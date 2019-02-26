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Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко: Новый нападающий нужен команде

26 февраля 2019, 12:46
Фото: Mkset.ru
В футбольном клубе приступили к подготовке к матчу с московским "Динамо".

Сегодня, 26 февраля, уфимские футболисты провели тренировку на поле стадиона "Нефтяник". А главный тренер ФК "Уфа" рассказал журналистам о предстоящем 3 марта матче с московским "Динамо" и о новичках клуба.

- Радует то, что все игроки прошли полноценную рекламу. Можно сказать, что к сезону готовы, - сказал Дмитрий Кириченко.

Говоря о новом нападающем, аргентинце Андреасе Вомбергаре, главный тренер ФК "Уфа" сказал, что клубу нужен форвард такого типа:

- Из всех предложенных вариантов для клуба, на мой взгляд, Андреас Вомбергар - это самый оптимальный.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

О новом вратаре Тимуре Акмурзине, перешедшим в "Уфу" из "Рубина", Кириченко отозвался как о "достаточно опытном" специалисте.

- Понятно, что Александр Беленов это основной вратарь, а Шафинский и Акмурзин могут его подменить, - отметил Кириченко.

Самих новичков клуб собирается представить 1 марта. А завтра, 28 февраля, в 12.00 у болельщиков появится возможность пообщаться с гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Встреча с болельщиками приурочена к началу продаж билетов на первый матч после зимнего перерыва. Завтра продажи начнутся в кассах стадиона "Нефтяник".

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