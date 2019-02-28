В Уфе на 18-летнюю девушку упала наледь с крыши

27 февраля около 15:00 с административного здания на Ленина, 26 на девушку сошла наледь с крыши, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Оказалось, что крышу от снега и наледи очистили буквально день назад и специальные ограждения, предупреждающие пешеходов об опасности схода снежных масс, были выставлены. Но даже это не предотвратило происшествие.
Скорая доставила пострадавшую 2001 года рождения в одну из городских клинических больниц на обследование. Обстоятельства происшествия выясняются.