В Башкирии из-за схода наледи с крыши под суд пойдет мастер участка

В Мелеузе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту травмирования ребенка из-за схода наледи с крыши.
Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего старшего мастера ООО «Жилищный ремонтно-эксплуатационный участок № 2». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, вопреки своим обязанностям, фигурант уголовного дела не организовал надлежащую очистку подчиненными кровель зданий, в том числе многоквартирного дома по ул. Октябрьская. Это привело к возникновению снежных навесов.
В феврале 2017 года ледяная глыба обрушилась на 11-тилетнею девочку, которая находилась на пешеходной зоне около дома. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы.
Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Межрайонная прокуратура направила уголовное дело в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.