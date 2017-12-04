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В Уфе горожан попросили сообщать об опасных участках с наледью во дворе

4 декабря 2017, 09:08
В Уфе выпал обильный снег.

Утром 4 декабря в Уфе пошел снег, в связи с чем на улицах сейчас на его уборку вывели более 200 единиц техники и 900 дворников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Особенно тщательно обрабатываются противогололедными материалами мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей. При возможности используются плужно-щеточные машины, в других местах тротуары чистят от снега вручную.

Если вы заметили опасный участок с наледью или снежным накатом в своем дворе, сообщите об этом в управляющую компанию или по телефону единой диспетчерской УЖХ 235-50-33.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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