Кто меняется, тот и выигрывает. "Салават Юлаев" перехватывает инициативу в серии

История показывает, что победитель третьего матча при счете 1-1 выигрывает в итоге и серию с вероятностью в почти 0,64 - так было в 39 случаях из 61. 9 этих серий были с участием "юлаевцев", у самого "Салавата" успешность скромнее - 5 побед. Эти факты - общехоккейный локальный тренд, показывающий шансы на итоговую победу при счете 2-1. Путешествия между городами (пусть расстояние между Магнитогорском и Уфой по меркам КХЛ совсем смешное) не нужны никому. Стоит ожидать, что третий матч будет более боевым, чем два первых. "Металлург" обязан измениться. Что касается "Салавата", то "юлаевцы" близки к своей оптимальной игре. В этом их преимущество, в этом же скрытая слабость - в запасе остается куда меньше, чем у соперника. Кроме того, был выигран как по счету, так и по качеству, только один матч, переоценивать успех в Магнитогорске опасно. И все же это именно успех, было трудно. Вне зависимости от исхода серии этот матч можно смело заносить в фонд лучших игр сезона.