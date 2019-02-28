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Кто меняется, тот и выигрывает. "Салават Юлаев" перехватывает инициативу в серии

28 февраля 2019, 04:29
Фото: "Металлург"
Акцент на контроль шайбы и внимательность к моментам определили успех во второй игре против "Металлурга".

"Магнитка" та же, "Салават" внес коррективы

По итогам первого матча было очевидно, что обеим командам нужно переоценить свою тактическую идеологию. Так, уфимцы стали бережнее относиться к шайбе и во многом это сыграло положительную роль. В первой встрече было видно, что даже без особого давления со стороны "Металлурга" подопечные Николая Цулыгина нервно выбрасывали шайбу из своей зоны, лишь бы туда не наведались хоккеисты в синем. Это была паника, это был отказ от инициативы в пользу временного облегчения. Они не знали, как поступить иначе и не хотели лишний раз рисковать. Учитывая, что в действиях "сталеваров" минимум агрессии и играет "Магнитка" удивительно медленно и зажато, помешать их проходу в атаку было не так трудно. "Бело-зеленым" было достаточно активнее играть клюшкой между красной и своей синей линиями и держаться ближе друг к другу, рассчитывая на подбор. Рискованно, однако, соперник это позволял. Справедливости ради, примерно после 30-й минуты"Металлург" стал чаще вбрасывать и обходить это препятствие.

Во втором матче "юлаевцы" стали осмысленно переходить из обороны в атаку, используя короткий пас, в основном, с края в центр. Длинных передач вообще было мало. Выросло количество пасов в касание. Все эти действия позволили улучшить контроль над шайбой, а "Магнитка" как и ранее не рвалась в прессинг и совсем забыла про форчекинг. "Металлург" и в целом действовал примерно так же, как в понедельник и до сих пор удивляет своей зажатостью и неуверенностью. Они играют медленно и частично это объяснимо большими нагрузками, однако, идет плей-офф, здесь надо доставать все силы. "Салават" ведь очень много возвращался в свою зону, можно ведь было догнать.

Фото: "Металлург"

Изменилась у уфимцев и идеология начала атаки: команда из Башкирии практически отказалась от вброса шайбы в зону, предпочитая вкатываться. Магнитогорцы прекрасно действуют на подборе и не было нужды давать сопернику лишний раз завладеть игровым снарядом. Вкупе с выигранными вбрасываниями в чужой зоне "юлаевцы" получили более комфортные условия на игру в атаке и не тратили время и силы на отбор. Поэтому неудивительно, что по удельной скорости нанесения броска за минуту гости так ощутимо превзошли хозяев, несмотря на то, что соперник превзошел по времени и сменам в атаке. Просто бросать было удобнее.

СЮ ММг Разница
Corsi 46 44 2
Corsi for, % 51,11% 48,89% 2,22%
Голы 5 на 5 3 0 3
Броски в створ 5 на 5 20 14 6
Точность 5 на 5, % 15% 0% 15%
PDO, % 115% 85% 30%
БВ за минуту в атаке 2,873 1,838 1,035
Блокшоты за минуту в защите 1,250 0,575 0,675
Вход в зону 41 39 2
Вброс в зону 4 19 -15
Визиты 45 58 -13
Вход, % 91,11% 67,24% 23,87%
Визиты+ВВбр в атаке 60 72 -12

СЮ ММг %СЮ
Зона атаки 15 6 71,43%
Средняя зона 7 6 53,85%
Зона защиты 5 14 26,32%
5 на 5 17 17 50%
В целом 27 26 50,94%

Игра на точке в целом стала лучше, чем в понедельник, однако, этого все еще мало. Бесспорно, ценно, что общий процент качнулся в сторону "юлаевцев", но они проиграли два периода. Проблема и в игре в своей зоне. Соперник знает, что Юха Метсола - самый невысокий вратарь КХЛ. Если "Магнитка" после выигранных вбрасываний в чужой зоне будет сразу делать перевод под бросок верхом, то финский голкипер может не успеть среагировать. Подопечные Йозефа Яндача лишь раз использовали такую возможность. Возможно, они сделают это снова и противостояние двух разных голкиперов заиграет новыми красками.

Что касается Василия Кошечкина, то вратаря "Металлурга" тяжело обвинить в плохой игре. Не выручил он лишь в случае с третьей шайбой. Первый гол - добивание. Второй - он просто не успевал вернуться в пустой угол. Словом, "юлаевцы" сделали то, что должны были. Прямым броском забросить Кошечкину трудно, остается что-то придумывать. В креативе нуждаются и хозяева. Сергей Мозякин - элитный финишер, обладатель одного из лучших бросков в чемпионате. Но "Магнитка" использует его в большинстве как подносчика снарядов для Денниса Расмуссена. "Металлургу" удалось один раз реализовать численный перевес, однако, в игре в большинстве и игре ведущей тройки - огромный запас их потенциала.

Фото: "Металлург"

Эталонная игра легионеров

А вот первая тройка "бело-зеленых" провела образцово-показательный матч. Так и должны действовать иностранцы, приезжающие в российские клубы КХЛ, они должны решать исход матча, они должны быть заметными фигурами на льду. "Юлаевским" скандинавам это удалось в полной мере. Шутка ли - 17 из 35 бросков в створ всей команды нанесла тройка Йоонаса Кемппайнена. Конечно, не все эти попытки таили угрозу, однако, пусть лучше в работе будет чужой вратарь, чем твой, хотя бы так. Хозяева лишь трижды локально перебросали "Салават", 25 из 35 бросков команда нанесла с 10 по 40 минуты. 3+ броска за 5 минут у "юлаевцев" в 7 из 12 пятиминутных отрезков.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
БВ СЮ 1 2 3 11 17 20 23 27 30 32 32 35
БВ ММг 3 3 6 7 10 11 12 15 17 19 23 25
Разница БВ -2 -1 -3 4 7 9 11 12 13 13 9 10
БВ СЮ за отрезок 1 1 1 8 6 3 3 4 3 2 0 3
БВ ММг за отрезок 3 0 3 1 3 1 1 3 2 2 4 2
Разница БВ за отрезок -2 1 -2 7 3 2 2 1 1 0 -4 1
Голы СЮ за отрезок 1 1 1 1
Голы ММг за отрезок 1
%БВ СЮ за отрезок 100% 100% 33,33% 25%
%БВ ММг за отрезок 25%

Йоонас Кемппайнен забросил шайбу и выиграл 15 из 21 вбрасываний. Линус Умарк тоже забросил шайбу и нанес 8 бросков в створ. Теему Хартикайнен выходил в двух звеньях после травмы Антона Бурдасова, набрал 3 (1+2) очка и тоже 8 раз бросал. Словом - все легионеры принесли колоссальную пользу. Именно на счету Кемппайнена долгожданная шайба в большинстве. На этот гол уфимцы потратили 10 полных матчей и 39 пустых попыток. Сейчас станет хотя бы психологически проще.

Бурдасов - первая потеря, Ларсен тоже в лазарете

Плей-офф без травм практически невозможен. Первой жертвой в серии стал Антон Бурдасов, получивший удар в колено от Якова Рылова. Рылов был наказан большим дисциплинарным штрафом 5+20, а Бурдасов больше в матче не выходил. Он давно не рисует на льду чудеса, но зато он лидер в раздевалке и все еще обладатель могучего броска в касание. Если повреждение серьезное, если так же все тяжело у Филипа Ларсена, у тренеров обострится головная боль по формированию звеньев. Как уже было сказано, на высоком уровне играет тройка Кемппайнена. Что, если соперник ее заблокирует? "Салават" же смог максимально усложнить жизнь Сергею Мозякину и компании, выпуская против них тройку Александра Кадейкина.

В отсутствие Бурдасова и Ларсена спецбригады большинства приняли следующий вид:

Арзамасцев, Кугрышев, Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен

Семенов, Коледов, Ткачев, Бурмистров, Майоров

"Салавату" наконец удалось забить в большинстве, однако, перед этим ушли в никуда почти семь минут подряд при игре 5 на 4. Реализация численного преимущества у уфимцев все еще требует доработки. Бросков мало, передач много. Сейчас игроки стараются не набрасывать, а палить с углов, чтобы вратарь не успел переместиться - к такому можно быстро подготовиться. "Металлургу" достаточно больше блокировать броски и прерывать передачи, а с выбросом шайбы из зоны у них и так неплохо.

Фото: "Металлург"

Перспективы и важность третьей игры

Теперь инициатива за уфимцами. Они провели второй гостевой матч уверенно, собранно и выполнили задачу-минимум на выезд. Это первый за долгие месяцы матч, когда чувствуется тренерская рука и анализ. Общего мнения о способностях Николая Цулыгина и ошибочности его назначения один матч не меняет, но выигранная серия может повлиять. Сейчас "Магнитка" просто вынуждена пойти на перемены. Теперь уже "сталевары" слишком много штрафуются, а не "Салават". Возможно, сейчас Йозефу Яндачу стоит довериться игрокам - в составе "Металлурга" хватает ветеранов плей-офф и чемпионов. Сам тренер выглядит несколько напряженным, его команда кажется уж слишком разобранной. Не думаю, что магнитогорцы недооценили "Салават", однако, они выглядят неготовыми. "Металлург" сильнее, чем выглядит и их резерв велик. Если они не успеют его реализовать хотя бы частично, то уфимцы "под шумок" выиграют как минимум один домашний матч.

История показывает, что победитель третьего матча при счете 1-1 выигрывает в итоге и серию с вероятностью в почти 0,64 - так было в 39 случаях из 61. 9 этих серий были с участием "юлаевцев", у самого "Салавата" успешность скромнее - 5 побед. Эти факты - общехоккейный локальный тренд, показывающий шансы на итоговую победу при счете 2-1. Путешествия между городами (пусть расстояние между Магнитогорском и Уфой по меркам КХЛ совсем смешное) не нужны никому. Стоит ожидать, что третий матч будет более боевым, чем два первых. "Металлург" обязан измениться. Что касается "Салавата", то "юлаевцы" близки к своей оптимальной игре. В этом их преимущество, в этом же скрытая слабость - в запасе остается куда меньше, чем у соперника. Кроме того, был выигран как по счету, так и по качеству, только один матч, переоценивать успех в Магнитогорске опасно. И все же это именно успех, было трудно. Вне зависимости от исхода серии этот матч можно смело заносить в фонд лучших игр сезона.

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