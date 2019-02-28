Кто меняется, тот и выигрывает. "Салават Юлаев" перехватывает инициативу в серии

"Магнитка" та же, "Салават" внес коррективы
По итогам первого матча было очевидно, что обеим командам нужно переоценить свою тактическую идеологию. Так, уфимцы стали бережнее относиться к шайбе и во многом это сыграло положительную роль. В первой встрече было видно, что даже без особого давления со стороны "Металлурга" подопечные Николая Цулыгина нервно выбрасывали шайбу из своей зоны, лишь бы туда не наведались хоккеисты в синем. Это была паника, это был отказ от инициативы в пользу временного облегчения. Они не знали, как поступить иначе и не хотели лишний раз рисковать. Учитывая, что в действиях "сталеваров" минимум агрессии и играет "Магнитка" удивительно медленно и зажато, помешать их проходу в атаку было не так трудно. "Бело-зеленым" было достаточно активнее играть клюшкой между красной и своей синей линиями и держаться ближе друг к другу, рассчитывая на подбор. Рискованно, однако, соперник это позволял. Справедливости ради, примерно после 30-й минуты"Металлург" стал чаще вбрасывать и обходить это препятствие.
Во втором матче "юлаевцы" стали осмысленно переходить из обороны в атаку, используя короткий пас, в основном, с края в центр. Длинных передач вообще было мало. Выросло количество пасов в касание. Все эти действия позволили улучшить контроль над шайбой, а "Магнитка" как и ранее не рвалась в прессинг и совсем забыла про форчекинг. "Металлург" и в целом действовал примерно так же, как в понедельник и до сих пор удивляет своей зажатостью и неуверенностью. Они играют медленно и частично это объяснимо большими нагрузками, однако, идет плей-офф, здесь надо доставать все силы. "Салават" ведь очень много возвращался в свою зону, можно ведь было догнать.
Изменилась у уфимцев и идеология начала атаки: команда из Башкирии практически отказалась от вброса шайбы в зону, предпочитая вкатываться. Магнитогорцы прекрасно действуют на подборе и не было нужды давать сопернику лишний раз завладеть игровым снарядом. Вкупе с выигранными вбрасываниями в чужой зоне "юлаевцы" получили более комфортные условия на игру в атаке и не тратили время и силы на отбор. Поэтому неудивительно, что по удельной скорости нанесения броска за минуту гости так ощутимо превзошли хозяев, несмотря на то, что соперник превзошел по времени и сменам в атаке. Просто бросать было удобнее.
|СЮ
|ММг
|Разница
|Corsi
|46
|44
|2
|Corsi for, %
|51,11%
|48,89%
|2,22%
|Голы 5 на 5
|3
|0
|3
|Броски в створ 5 на 5
|20
|14
|6
|Точность 5 на 5, %
|15%
|0%
|15%
|PDO, %
|115%
|85%
|30%
|БВ за минуту в атаке
|2,873
|1,838
|1,035
|Блокшоты за минуту в защите
|1,250
|0,575
|0,675
|Вход в зону
|41
|39
|2
|Вброс в зону
|4
|19
|-15
|Визиты
|45
|58
|-13
|Вход, %
|91,11%
|67,24%
|23,87%
|Визиты+ВВбр в атаке
|60
|72
|-12
|СЮ
|ММг
|%СЮ
|Зона атаки
|15
|6
|71,43%
|Средняя зона
|7
|6
|53,85%
|Зона защиты
|5
|14
|26,32%
|5 на 5
|17
|17
|50%
|В целом
|27
|26
|50,94%
Игра на точке в целом стала лучше, чем в понедельник, однако, этого все еще мало. Бесспорно, ценно, что общий процент качнулся в сторону "юлаевцев", но они проиграли два периода. Проблема и в игре в своей зоне. Соперник знает, что Юха Метсола - самый невысокий вратарь КХЛ. Если "Магнитка" после выигранных вбрасываний в чужой зоне будет сразу делать перевод под бросок верхом, то финский голкипер может не успеть среагировать. Подопечные Йозефа Яндача лишь раз использовали такую возможность. Возможно, они сделают это снова и противостояние двух разных голкиперов заиграет новыми красками.
Что касается Василия Кошечкина, то вратаря "Металлурга" тяжело обвинить в плохой игре. Не выручил он лишь в случае с третьей шайбой. Первый гол - добивание. Второй - он просто не успевал вернуться в пустой угол. Словом, "юлаевцы" сделали то, что должны были. Прямым броском забросить Кошечкину трудно, остается что-то придумывать. В креативе нуждаются и хозяева. Сергей Мозякин - элитный финишер, обладатель одного из лучших бросков в чемпионате. Но "Магнитка" использует его в большинстве как подносчика снарядов для Денниса Расмуссена. "Металлургу" удалось один раз реализовать численный перевес, однако, в игре в большинстве и игре ведущей тройки - огромный запас их потенциала.
Эталонная игра легионеров
А вот первая тройка "бело-зеленых" провела образцово-показательный матч. Так и должны действовать иностранцы, приезжающие в российские клубы КХЛ, они должны решать исход матча, они должны быть заметными фигурами на льду. "Юлаевским" скандинавам это удалось в полной мере. Шутка ли - 17 из 35 бросков в створ всей команды нанесла тройка Йоонаса Кемппайнена. Конечно, не все эти попытки таили угрозу, однако, пусть лучше в работе будет чужой вратарь, чем твой, хотя бы так. Хозяева лишь трижды локально перебросали "Салават", 25 из 35 бросков команда нанесла с 10 по 40 минуты. 3+ броска за 5 минут у "юлаевцев" в 7 из 12 пятиминутных отрезков.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|2
|3
|11
|17
|20
|23
|27
|30
|32
|32
|35
|БВ ММг
|3
|3
|6
|7
|10
|11
|12
|15
|17
|19
|23
|25
|Разница БВ
|-2
|-1
|-3
|4
|7
|9
|11
|12
|13
|13
|9
|10
|БВ СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|8
|6
|3
|3
|4
|3
|2
|0
|3
|БВ ММг за отрезок
|3
|0
|3
|1
|3
|1
|1
|3
|2
|2
|4
|2
|Разница БВ за отрезок
|-2
|1
|-2
|7
|3
|2
|2
|1
|1
|0
|-4
|1
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|1
|Голы ММг за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|100%
|100%
|33,33%
|25%
|%БВ ММг за отрезок
|25%
Йоонас Кемппайнен забросил шайбу и выиграл 15 из 21 вбрасываний. Линус Умарк тоже забросил шайбу и нанес 8 бросков в створ. Теему Хартикайнен выходил в двух звеньях после травмы Антона Бурдасова, набрал 3 (1+2) очка и тоже 8 раз бросал. Словом - все легионеры принесли колоссальную пользу. Именно на счету Кемппайнена долгожданная шайба в большинстве. На этот гол уфимцы потратили 10 полных матчей и 39 пустых попыток. Сейчас станет хотя бы психологически проще.
Бурдасов - первая потеря, Ларсен тоже в лазарете
Плей-офф без травм практически невозможен. Первой жертвой в серии стал Антон Бурдасов, получивший удар в колено от Якова Рылова. Рылов был наказан большим дисциплинарным штрафом 5+20, а Бурдасов больше в матче не выходил. Он давно не рисует на льду чудеса, но зато он лидер в раздевалке и все еще обладатель могучего броска в касание. Если повреждение серьезное, если так же все тяжело у Филипа Ларсена, у тренеров обострится головная боль по формированию звеньев. Как уже было сказано, на высоком уровне играет тройка Кемппайнена. Что, если соперник ее заблокирует? "Салават" же смог максимально усложнить жизнь Сергею Мозякину и компании, выпуская против них тройку Александра Кадейкина.
В отсутствие Бурдасова и Ларсена спецбригады большинства приняли следующий вид:
Арзамасцев, Кугрышев, Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен
Семенов, Коледов, Ткачев, Бурмистров, Майоров
"Салавату" наконец удалось забить в большинстве, однако, перед этим ушли в никуда почти семь минут подряд при игре 5 на 4. Реализация численного преимущества у уфимцев все еще требует доработки. Бросков мало, передач много. Сейчас игроки стараются не набрасывать, а палить с углов, чтобы вратарь не успел переместиться - к такому можно быстро подготовиться. "Металлургу" достаточно больше блокировать броски и прерывать передачи, а с выбросом шайбы из зоны у них и так неплохо.
Перспективы и важность третьей игры
Теперь инициатива за уфимцами. Они провели второй гостевой матч уверенно, собранно и выполнили задачу-минимум на выезд. Это первый за долгие месяцы матч, когда чувствуется тренерская рука и анализ. Общего мнения о способностях Николая Цулыгина и ошибочности его назначения один матч не меняет, но выигранная серия может повлиять. Сейчас "Магнитка" просто вынуждена пойти на перемены. Теперь уже "сталевары" слишком много штрафуются, а не "Салават". Возможно, сейчас Йозефу Яндачу стоит довериться игрокам - в составе "Металлурга" хватает ветеранов плей-офф и чемпионов. Сам тренер выглядит несколько напряженным, его команда кажется уж слишком разобранной. Не думаю, что магнитогорцы недооценили "Салават", однако, они выглядят неготовыми. "Металлург" сильнее, чем выглядит и их резерв велик. Если они не успеют его реализовать хотя бы частично, то уфимцы "под шумок" выиграют как минимум один домашний матч.
История показывает, что победитель третьего матча при счете 1-1 выигрывает в итоге и серию с вероятностью в почти 0,64 - так было в 39 случаях из 61. 9 этих серий были с участием "юлаевцев", у самого "Салавата" успешность скромнее - 5 побед. Эти факты - общехоккейный локальный тренд, показывающий шансы на итоговую победу при счете 2-1. Путешествия между городами (пусть расстояние между Магнитогорском и Уфой по меркам КХЛ совсем смешное) не нужны никому. Стоит ожидать, что третий матч будет более боевым, чем два первых. "Металлург" обязан измениться. Что касается "Салавата", то "юлаевцы" близки к своей оптимальной игре. В этом их преимущество, в этом же скрытая слабость - в запасе остается куда меньше, чем у соперника. Кроме того, был выигран как по счету, так и по качеству, только один матч, переоценивать успех в Магнитогорске опасно. И все же это именно успех, было трудно. Вне зависимости от исхода серии этот матч можно смело заносить в фонд лучших игр сезона.