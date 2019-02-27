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Радий Хабиров: «Оснований для объявления в Сибае ЧС нет»

27 февраля 2019, 13:12
Фото: Скриншот с видео. / Башинформ
Врио главы республики дал полный ответ на данный вопрос.

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая руководитель республики, отвечая на вопросы горожан, пояснил. Что по его мнению, оснований для объявления чрезвычайной ситуации он не видит.

- Юридического основания нет. Такое решение принимается по совокупности обстоятельств. Если бы я твердо понимал, что на следующее утро после введения режима ЧС будет легче, лучше, то я бы давно это решение принял. Но это ни коим образом не привязано. Оснований мы не видим,- уточнил Радий Хабиров в общении с горожанами.

Напомним, Медиакорсеть вела трансляцию данной встречи на сайте.

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