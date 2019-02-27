Жители Сибая рассказали на видео, как переносят смог

Так, житель поселка «Аркаим» признается на камеру, что проблемы со здоровьем начались у его сына 2002 года рождения. Кровотечение из носа появилось у ребенка еще летом, когда о смоге никто и не говорил. Семья осенью решила, что будет лучше, если сын будет учиться в Уфе.