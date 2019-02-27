Жители Сибая рассказали на видео, как переносят смог

Накануне, 26 февраля, в соцсетях появились несколько видеороликов, снятых жителями Сибая. На них люди рассказали пугающие факты о своем самочувствии.
Так, житель поселка «Аркаим» признается на камеру, что проблемы со здоровьем начались у его сына 2002 года рождения. Кровотечение из носа появилось у ребенка еще летом, когда о смоге никто и не говорил. Семья осенью решила, что будет лучше, если сын будет учиться в Уфе.
- И в ветренную, и в безветренную погоду выбросы присутствуют. Фактически ночью в микрорайоне «Аркаим» спать невозможно. Мы вынуждены бросить все свое хозяйство и уезжать к моей тете в город Баймак, - рассказывает он.
Другая жительница Сибая также подтвердила, что многие отсылают своих детей подальше от Сибая.
- Детей мы увезли. Превышение есть, все это подтвердят. Почему администрация наша говорит, что ничего нет – это непонятно, - удивляется она.
Другой жительнице Сибая стало плохо непосредственно в день съемок (время записи - 26 февраля).
- В глаза мне давит, как будто две ночи не спала. У меня постоянная одышка с сентября. В сентябре еще никто не шумел, а у меня одышка появилась. С магазина еле домой дошла. Поэтому я уезжаю-приезжаю. Живу близко к карьеру, в санитарной зоне, - рассказала она.
Еще у одна горожанка призналась, что у нее появилась сыпь после начала выбросов с карьера.
- Утром вышла на улицу и началась сильная одышка. Еле добралась в больницу. Появилась аллергия, с 24 января по 11 февраля лежала в Уфе в больнице из-за этого. Аллергия то появляется, то исчезает – не могу понять что это, а врачи не говорят. До этого никогда от аллергии не страдала, - сообщила она.
Напомним, ранее прокуратура республики опровергла информацию об отравлении ребенка диоксидом серы в Сибае. Жители города также массово жаловались на кровотечения из носа у детей.
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