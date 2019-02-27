Избранные: В Уфе сформирована городская Общественная палата

На практике я пока не знаю, какие городские проблемы и вопросы могут быть решены через эту структуру. В прошлые годы я принимала участие в двух первых созывах молодежной общественной палаты Уфы (младший вариант Общественной палаты) и знаю, что очень многое зависит от того, какие люди вошли в ее состав (активные или безразличные) и от председателя палаты.