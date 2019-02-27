Избранные: В Уфе сформирована городская Общественная палата

Накануне, 26 февраля, в Уфе состоялось первое рабочее совещание Общественной палаты города. Об этом сообщается на сайте горсовета.
В положении о городской Общественной палате сказано, что она формируется на два года с целью обеспечивать взаимодействие граждан с муниципальной властью для защиты прав, свобод и законных интересов, а также для общественного контроля над деятельностью органов местного самоуправления.
Семь кандидатур предложил мэр Уфы Ульфат Мустафин. По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», это председатель городского Совета общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов, владелец розничной сети «АиФ» Фарит Гиндуллин, председатель уфимского совета Башкирской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ришат Файзрахманов, бывший глава УВД Уфы, а ныне директор компаний «Фараэро» и пансионата для пожилых людей «Сармат» Тагир Фарахов, вице-президент ТПП Башкирии Рамиль Хисматуллин, председатель региональной организации инвалидов «Факел» Марат Юсупов и бывший совладелец ООО «Центр правовой защиты» (компания ликвидирована) Рамиль Яфаев.
Еще семь кандидатур предложил президиум Горсовета. Это директор и совладелец компаний «Умный дом» и «Госпроект» Эрик Ахтямов, президент УГНТУ Айрат Шаммазов, председатель уфимского Союза предпринимателей Ольга Одинокова, владелец компаний «СП Башстройсервис» и «Тима» Шамиль Булатов, директор спортшколы №24 Андрей Кривошеев, учредитель уфимского отделения Всероссийского общества автомобилистов Наиль Бахтизин и учредитель Центра социокультурного моделирования Юлдаш Юсупов.
Главы администраций районов города рекомендовали в Общественную палату гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова, директора школы №113 Олесю Желтову, главу РОО «Боевое братство» Альберта Шагимуратова, представителя Федерации профсоюзов РБ Нину Ардаширову, бывшего прокурора Уфы и депутата Курултая Зуфара Сафина, бывшего ликвидатора УК «Уфимские моторы» Алексея Слепнева, директора Фонда социальных целевых программ республики Аскара Нугуманова.
Кроме того, на завершающем этапе было проведено рейтинговое голосование по определению еще девяти членов палаты из числа общественников, которые сами изъявят такое желание. К участию в отборе было допущено 48 кандидатов, из которых были избраны владелец консалтинговой компании «Госконсалт» Иван Абрамов, чемпион России по дзюдо и чемпион Европы по самбо, учредитель Федерации дзюдо Уфы Рустем Арсланов, директор Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Ильшат Биккулов, бывший пресс-секретарь башкирского отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия»», учредитель учебного центра медиации Полина Вишневская, певица и народная артистка БАССР Назифа Кадырова, владелец сети кофеен «Кумпан кофе» Михаил Кумпан, организатор уфимского марафона Владислав Литвинчук, директор ООО «Аркаим-Уфа» предприниматель Юлай Муратов, предприниматель и учредитель 45 организаций Виктория Тарасова.
- 5 марта состоится первая встреча палаты в полном составе, и я готов буду после этого сформулировать свое видение дальнейшей работы. Пока могу сказать, что мои вопросы - это развитие предпринимательства и международного сотрудничества среди молодежи, - прокомментировал Иван Абрамов.
- Я узнала про набор в общественную палату Уфы из соцсетей: знакомые отметили меня в нескольких публикациях и предположили, что это меня заинтересует. Мне действительно стало интересно, я подала свое заявление. Я искренне люблю Уфу и стараюсь принимать участие в значимых инициативах и проектах.
В первую очередь, мне интересна событийка, различные городские мероприятия – у меня хороший опыт в их организации, - говорит Полина Вишневская, известная, помимо прочего, и как косплеер.
На практике я пока не знаю, какие городские проблемы и вопросы могут быть решены через эту структуру. В прошлые годы я принимала участие в двух первых созывах молодежной общественной палаты Уфы (младший вариант Общественной палаты) и знаю, что очень многое зависит от того, какие люди вошли в ее состав (активные или безразличные) и от председателя палаты.
Я удивилась, что некоторые очень активные и деятельные люди, подававшие заявки, не попали в сформированные списки. В целом, пока сложно сказать, что из всего этого получится. Поживем – увидим.
Также на места в Общественной палате претендовали, в том числе, местный координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, юрист и основатель портала ufacity.me Вадим Беляков, активист движения в защиту памятников истории «Архзащита Уфы», арт-критик Кристина Абрамичева.
Первое заседание палаты в полном составе запланировано на 5 марта. На нем будет определен ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности.
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