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В Башкирии будет создана региональная общественная палата

24 января 2006, 22:25
В Башкирии будет создана региональная общественная палата. Об этом заявил сегодня журналистам председатель федерации профсоюзов РБ Амирхан Самирханов, единственный представитель республики в общественной палате России.Амирхан Самирханов сообщил, что в палате созданы 17 комиссий и избраны их председатели. Башкирский профсоюзный лидер намерен работать в комиссии по социальным вопросам.Кстати, комиссию по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ возглавил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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