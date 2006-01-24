В Башкирии будет создана региональная общественная палата

В Башкирии будет создана региональная общественная палата. Об этом заявил сегодня журналистам председатель федерации профсоюзов РБ Амирхан Самирханов, единственный представитель республики в общественной палате России.Амирхан Самирханов сообщил, что в палате созданы 17 комиссий и избраны их председатели. Башкирский профсоюзный лидер намерен работать в комиссии по социальным вопросам.Кстати, комиссию по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ возглавил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.