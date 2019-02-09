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В Уфе «Лыжня России-2019» собрала около пяти тысяч человек

9 февраля 2019, 13:03
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
На лыжи встали и известные спортсмены, и чиновники, и школьники о студентами и другие уфимцы.

Сегодня, 9 февраля, в Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел забег на лыжах в рамках гонки «Лыжня россии-2019».

На старт вышли свыше пяти тысяч школьников, студентов, работников государственных и коммерческих организаций города. Им дали задание пробежать на лыжах 1200 метров — один круг ипподрома «Акбузат».

Вместе с горожанами были замечены на старте гонки бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Максим Чудов, замминистра молодежной политики и спорта Башкирии Павел Муслимов и замглавы администрации Уфы Рустем Газизов.

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