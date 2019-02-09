В Уфе «Лыжня России-2019» собрала около пяти тысяч человек

Сегодня, 9 февраля, в Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел забег на лыжах в рамках гонки «Лыжня россии-2019».
На старт вышли свыше пяти тысяч школьников, студентов, работников государственных и коммерческих организаций города. Им дали задание пробежать на лыжах 1200 метров — один круг ипподрома «Акбузат».
Вместе с горожанами были замечены на старте гонки бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Максим Чудов, замминистра молодежной политики и спорта Башкирии Павел Муслимов и замглавы администрации Уфы Рустем Газизов.