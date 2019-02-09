В Уфе пройдет традиционная гонка «Лыжня России»

Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками. Всем участникам останутся на память фирменные шапочки, которые выдадут при регистрации на гонку. Подать заявку на участие также можно в администрациях районов города, где будет также организована выдача стартовых номеров и фирменных шапочек, или на месте проведения соревнований за два часа до старта.