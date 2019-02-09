В Уфе пройдет традиционная гонка «Лыжня России»

Сегодня, 9 февраля, на ипподроме «Акбузат» пройдут ежегодные состязания в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
Как сообщили в оргкомитете забег, участвовать в «Лыжне России» может любой желающий, имеющий допуск врача. Дистанция составит 1200 м. Всего запланированы старты для учащихся образовательных учреждений (мальчики, девочки), учащихся ссузов и вузов (юноши, девушки), сотрудников трудовых коллективов (мужчины, женщины).
Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками. Всем участникам останутся на память фирменные шапочки, которые выдадут при регистрации на гонку. Подать заявку на участие также можно в администрациях районов города, где будет также организована выдача стартовых номеров и фирменных шапочек, или на месте проведения соревнований за два часа до старта.
Уточнить информацию можно по телефонам: Демский район – 8-967-45-45-517, Калининский район – 263-33-85, Кировский район – 279-90-47, Ленинский район – 229-04-47, Октябрьский район – 230-43-59, Орджоникидзевский район – 242-87-52, Советский район – 272-28-21.
Торжественное открытие соревнований пройдет в 12.00 часов на ипподроме «Акбузат».