В Уфе из-за холодов перенесли гонку «Лыжня России – 2017»

В Уфе перенесли дату проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение принято из-за того, что с 9 до 11 февраля в городе ожидается понижение температуры воздуха до -33 ночью и до – 22 днем. Мероприятие пройдет на стадионе «Водник» не 10, а 18 февраля.