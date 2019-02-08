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Под Уфой мусоровозы застряли на дороге к свалке

8 февраля 2019, 11:21
Фото: Mkset.ru
Пробка, возникшая в районе Черкассов, могла повлиять на вывоз мусора из столицы республики.

Сегодня, 8 февраля, возникла серьезная проблема на автодороге в районе Черкассов.

Фотографии и информацию с места событий в редакцию Медиакорсети прислал один из уфимских автомобилистов.

Фото: Mkset.ru

- Из-за непогоды здесь наглухо застряли на дороге мусоровозы, автобус и переднеприводные легковые автомобили. Я на полном приводе проехал, а остальные попали в очень трудную ситуацию, - сообщил наш читатель. – Один из мусоровозов вытаскивали при помощи цепей. Место там узкое, справа и слева – глубокие сугробы. Вполне возможно, что если погода в ближайшие дни не переменится, вывоз мусора из Уфы может оказаться под вопросом.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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