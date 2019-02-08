Под Уфой мусоровозы застряли на дороге к свалке

- Из-за непогоды здесь наглухо застряли на дороге мусоровозы, автобус и переднеприводные легковые автомобили. Я на полном приводе проехал, а остальные попали в очень трудную ситуацию, - сообщил наш читатель. – Один из мусоровозов вытаскивали при помощи цепей. Место там узкое, справа и слева – глубокие сугробы. Вполне возможно, что если погода в ближайшие дни не переменится, вывоз мусора из Уфы может оказаться под вопросом.