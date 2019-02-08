Министр экономразвития Максим Орешкин пришел на деловой завтрак в ТПП России

- У нас, конечно, очень резкий переход между льготными системами налогообложения и общей системой, - признался Максим Орешкин. - И здесь мы с министерством финансов договорились о том, что будет подготовлена минфином подборка решений, когда переход этот будет сглажен, чтобы вхождение в новую систему для предприятия было максимально мягким.