Министр экономразвития Максим Орешкин пришел на деловой завтрак в ТПП России

Программа «Бизнес-вектор» телеканала РБК рассказала о деловом завтраке в ТПП России, он прошел в рамках «Встречи на Ильинке». На встречу пришел министр экономического развития Максим Орешкин.
В зону ответственности его министерства помимо всего прочего входит развитие предпринимательства, а ТПП России стала удобной площадкой для лоббирования его интересов. Ведь можно напрямую обратиться к министру, представить проекты документов, поделиться своими проблемами.
По словам президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, малый бизнес хорошо представлен в торговле, но необходимо более активно проникать в производственные и иные сферы деятельности.
Порой государство, внеся изменения в законодательство, не учитывает каких-то деталей, а они весьма болезненно могут отразиться на состоянии компаний. Об этом говорил и министр, и участники рынка.
- У нас, конечно, очень резкий переход между льготными системами налогообложения и общей системой, - признался Максим Орешкин. - И здесь мы с министерством финансов договорились о том, что будет подготовлена минфином подборка решений, когда переход этот будет сглажен, чтобы вхождение в новую систему для предприятия было максимально мягким.
Так, например, в сфере IT-технологий раньше все компании могли экономить на страховых взносах, они платили в разные внебюджетные фонды 14% вместо 30%. Теперь с начала 2019 года такое правило распространяется только на разработчиков софта. Всем остальным надо переходить на общую схему и платить 30%.
По словам участника делового завтрака Сергея Игнатьева, большая часть IT-сектора, более 10 тысяч компаний пострадают от такого решения. И не все смогут выдержать возросшую нагрузку. Он попросил правительство учесть предложения малого бизнеса в этой части. Возможно, вернуть льготу в 20% до 2023 года.
По итогам делового завтрака Максим Орешкин предложил президенту ТПП РФ Сергею Катырину проводить встречи в таком формате чаще, например, раз в квартал.