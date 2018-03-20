Глава ТПП России Катырин подверг критике поправки в законы о мигрантах

- Согласно приказу, только в категории «Обыкновенных деловых» виз имеется аж 14 целей поездок, - пояснил Сергей Катырин. - Вот пример. По приглашению российской компании для ведения коммерческих переговоров и заключения контракта иностранцу оформлена деловая виза с целью поездки «коммерческая». Если в дальнейшем иностранный гражданин въедет по этой визе в Россию для постпродажного обслуживания поставленного оборудования, то он автоматически вместе с приглашающей стороной попадет в категорию нарушителей, так как для этого необходима виза с другой целью поездки – «техобслуживание». Разве это правильно и разве это способствует повышению инвестиционной привлекательности? К чему такое дробление целей поездки, если иностранец все равно едет делать бизнес?