Мэра Салавата «сватают» в минпром Башкирии

Буквально неделю назад на оперативном совещании в правительстве Башкирии Салават упоминался в числе городов, где в 2018 году существенно снизились доходы — на 7%. Тогда Фарит Гильманов смог объяснить такое положение дел снижением отчислений платы за землю крупнейшим предприятием города — «Газпром нефтехим Салават», которое через арбитражный суд добилось снижения кадастровой стоимости земельных участков, приравняв ее к рыночной.