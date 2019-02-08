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Мэра Салавата «сватают» в минпром Башкирии

8 февраля 2019, 10:07
Фото: moysalavat.ru
На фото: Фарит Гльманов.
Его место может занять глава администрации Кировского района Уфы.

Накануне стало известно, что глава администрации города Салавата Фарит Гильманов, который возглавляет мэрию третьего по величине города республики с 2011 года, в ближайшее время может перейти на работу в минпроминноваций республики на должность заместителя министра.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», причиной ухода Фарита Гильманова, как ни странно, может быть большое количество жалоб, поступающих на него руководству Башкирии.

Буквально неделю назад на оперативном совещании в правительстве Башкирии Салават упоминался в числе городов, где в 2018 году существенно снизились доходы — на 7%. Тогда Фарит Гильманов смог объяснить такое положение дел снижением отчислений платы за землю крупнейшим предприятием города — «Газпром нефтехим Салават», которое через арбитражный суд добилось снижения кадастровой стоимости земельных участков, приравняв ее к рыночной.

Напомним, информация о досрочном уходе главы Салавата со своей должности появлялась и ранее. Так, в 2017 году прокуратура вносила в городской совет представление о расторжении контракта с ним из-за неурегулированного конфликта интересов. Однако депутатский корпус встал горой за главу города и отклонил требование прокуратуры.

На господина Гильманова жаловались и местные предприниматели. После обращения владельца ООО «Радойл» Михаила Васильева в прошлом году Следственный комитет возбуждал уголовное дело на неустановленных чиновников салаватской администрации по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Но на карьерном росте Фарита Гильманова, похоже, все эти негативные процессы не отразились.

На фото: Динар Халилов.
Фото: ufacity.info

Его преемником на посту главы администрации Салавата называют главу Кировского района Уфы Динара Халилова. Источник сообщил журналистам «Коммерсанта», что выбор на него пал, так как «он очень договороспособный и умеет найти общий язык с самой разной аудиторией».

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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