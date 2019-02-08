Мэра Салавата «сватают» в минпром Башкирии

Накануне стало известно, что глава администрации города Салавата Фарит Гильманов, который возглавляет мэрию третьего по величине города республики с 2011 года, в ближайшее время может перейти на работу в минпроминноваций республики на должность заместителя министра.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», причиной ухода Фарита Гильманова, как ни странно, может быть большое количество жалоб, поступающих на него руководству Башкирии.
Буквально неделю назад на оперативном совещании в правительстве Башкирии Салават упоминался в числе городов, где в 2018 году существенно снизились доходы — на 7%. Тогда Фарит Гильманов смог объяснить такое положение дел снижением отчислений платы за землю крупнейшим предприятием города — «Газпром нефтехим Салават», которое через арбитражный суд добилось снижения кадастровой стоимости земельных участков, приравняв ее к рыночной.
Напомним, информация о досрочном уходе главы Салавата со своей должности появлялась и ранее. Так, в 2017 году прокуратура вносила в городской совет представление о расторжении контракта с ним из-за неурегулированного конфликта интересов. Однако депутатский корпус встал горой за главу города и отклонил требование прокуратуры.
На господина Гильманова жаловались и местные предприниматели. После обращения владельца ООО «Радойл» Михаила Васильева в прошлом году Следственный комитет возбуждал уголовное дело на неустановленных чиновников салаватской администрации по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Но на карьерном росте Фарита Гильманова, похоже, все эти негативные процессы не отразились.
Его преемником на посту главы администрации Салавата называют главу Кировского района Уфы Динара Халилова. Источник сообщил журналистам «Коммерсанта», что выбор на него пал, так как «он очень договороспособный и умеет найти общий язык с самой разной аудиторией».
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