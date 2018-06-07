В Башкирии следком начал новую проверку мэра Салавата Фарита Гильманова

Это не первые претензии предпринимателей к Фариту Гильманову, как к градоночальнику. Так, в марте текущего года городской суд признал незаконными принятые в июле 2017 года поправки в городское положение о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу. По словам предпринимателей, муниципалитет своим постановлением ограничил круг получателей субсидий, запретив участие в программе субъектов предпринимательства, получавших субсидии в последние три года. Суд указал, что федеральное законодательство таких ограничений не допускает. Администрация, в свою очередь, направила жалобу на решение горсуда в Верховный суд Башкирии. Предпринимателей в суде первой инстанции поддержала городская прокуратура.