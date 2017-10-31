В Башкирии глава Салавата не стал комментировать свое возможное увольнение

- В данной ситуации представление было. Его наличие связано, в том числе, с проведенной прокурорской проверкой соблюдения депутатами требований федерального закона о доходах и расходах. Есть там и другая информация, но к тому, что написано в интернете, это не имеет никакого отношения. Я дала задание проверить эту информацию, — отметила она в беседе с «Коммерсантом».