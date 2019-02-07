Власть и бизнес: Радий Хабиров пришел на завтрак «без галстуков» в ТПП Башкирии

– Цель у нас простая: мы очень озабочены ситуацией в нашей республике в плане развития бизнеса, привлечения инвестиций, в плане создания ровной, спокойной, комфортной атмосферы для ведения бизнеса. Многие из вас здесь состоявшиеся люди, ваш бизнес является визитной карточкой нашей республики. Я бы хотел, чтобы вам было комфортно и спокойно работать.