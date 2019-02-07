Власть и бизнес: Радий Хабиров пришел на завтрак «без галстуков» в ТПП Башкирии

Сегодня в Торгово-промышленной палате Башкирии прошел бизнес-завтрак «без галстуков» с участием первого лиц региона Радия Хабирова, сообщили в ТПП РБ.
- Этот новый формат общения власти и бизнеса ТПП РБ намерена ввести на регулярной основе – каждый первый четверг месяца, - пояснили в палате.
Раз без галстуков и завтрак, то значит общение между представителями власти и бизнеса становится более неформальным, а в разговоре могут принять участие владельцы разных бизнесов - по размеру, профилю и динамике развития.
Тема разговора - потенциал Башкирии в сфере привлечения инвестиций, наращивание бизнес-активности в регионе, возможности и существующие узкие места.
Сегодня в бизнес-завтраке вместе с Радием Хабировым участвовали руководитель администрации врио главы республики Александр Сидякин; предприниматели: создатель и владелица товарного знака «Пышка» Расима Мусина, учредитель ООО «УК «Аркада» Дамир Мугинов и генеральный директор компании Маргарита Сутюшева, собственник и генеральный директор ООО НПФ «Пакер» Марат Нагуманов, собственник и генеральный директор ООО НПП «БАСЭТ» Ильсур Шарипов, собственник и генеральный директор ОАО «Туймазытехуглерод» Ильгиз Кутушев, соучредитель и директор ООО «Башкирские пасеки +» и «Дары Башкирии» Сергей Мулюков, председатель совета директоров АО «УЗЭМИК» Радик Султанов.
В начале завтрака Радий Хабиров отметил, что таких встреч будет столько, сколько необходимо:
– Цель у нас простая: мы очень озабочены ситуацией в нашей республике в плане развития бизнеса, привлечения инвестиций, в плане создания ровной, спокойной, комфортной атмосферы для ведения бизнеса. Многие из вас здесь состоявшиеся люди, ваш бизнес является визитной карточкой нашей республики. Я бы хотел, чтобы вам было комфортно и спокойно работать.
Предприниматели воспользовались редкой возможностью и высказали свои предложения.
Расима Мусина предложила объединить усилия в представлении башкирского продукта в Москве, а также объединить мелких сельхозпроизводителей и предприятия общественного питания в кооперативы.
Дамир Мугинов сообщил об организации агропарка на базе агрофирмы «Николаевской» площадью 20 тыс. га и предложил выделять землю инвесторам на безвозмездной основе и вне конкурса.
Марат Нагуманов в свою очередь предложил уделить больше внимания помощи предпринимателям по выходу за пределы республики и страны и создать виртуальный кластер по объединению крупного и малого бизнеса.