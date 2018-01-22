ТПП России поддержит 100 лучших предприятий в регионах

- Теперь у них начался долгий соревновательный и производственный марафон. В течение года, а в проекте участвует 81 территориальная ТПП, мы будем помогать им решать вопросы, развивать производство, продвигать продукцию, выходить на новые рынки, в том числе зарубежные, чтобы увидеть, каких максимальных результатов можно достичь в принципе. Система ТПП предоставит для этого свои возможности, - сказал Сергей Катырин.