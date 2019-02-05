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В Уфе аферистка обманула бабушку на 700 тысяч рублей

5 февраля 2019, 06:33
Фото: pxhere.com
Женщина соврала о несуществующем обмене денежных знаков.

В Уфе неизвестная женщина обманом выманила у 78-летней пенсионерки почти 700 тысяч рублей. Аферистка представилась пенсионерке дальней родственницей и рассказала ей о том, что якобы приближается обмен денежных знаков и бабушке нужно срочно обменять деньги.

Пенсионерка поверила ей и сняла со счета все, что у нее было - около 700 тысяч рублей. Как только мошенница получила деньги, она сразу же исчезла без объяснений.

- Сейчас полиция разыскивает женщину, которая может легко войти в доверие к пожилым людям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

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