В Уфе аферистка обманула бабушку на 700 тысяч рублей

В Уфе неизвестная женщина обманом выманила у 78-летней пенсионерки почти 700 тысяч рублей. Аферистка представилась пенсионерке дальней родственницей и рассказала ей о том, что якобы приближается обмен денежных знаков и бабушке нужно срочно обменять деньги.
Пенсионерка поверила ей и сняла со счета все, что у нее было - около 700 тысяч рублей. Как только мошенница получила деньги, она сразу же исчезла без объяснений.
- Сейчас полиция разыскивает женщину, которая может легко войти в доверие к пожилым людям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.