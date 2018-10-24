Хабиров и Сидякин встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России» из Башкирии

- Конкурс «Лидеры России», на мой взгляд, изначально продуманный, направлен на то, что людей подбирают, учат и потом расставляют в конкретные места, – сказал руководитель республики. –Вы знаете, что автором и проводником проекта является первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. У него была такая фраза: «Правильный человек в правильном месте может решить любую задачу». Это на самом деле так.