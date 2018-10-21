Проведение конкурса «Лидеры России» получило массовую поддержку у жителей страны

Социологи также выяснили, что 58% респондентов, знающих о проведении конкурса, полагают, что у больше шансов на победу в москвичей, 4% уверены, что победа скорее достанется сельчанину или жителю маленького города, 35% считают, что шансы у всех участников состязания равны и не зависят от места проживания. Также из результатов опроса можно сделать вывод, что 31% россиян, слышавших о конкурсе «Лидеры России», при определении победителя отдают пальму первенства молодым участникам, 12% - людям старшего возраста, 51% полагают, что у тех и других шансы на победу одинаковы.