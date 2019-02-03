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«Вы не знаете, что такое 25 ПДК!»: Сотрудник Госкомитета по ЧС поделился пережитым

3 февраля 2019, 06:56
Заметив, что его снимают, мужчина попросил не мешать ему работать и быстро ретировался.

Накануне, 2 февраля, жительница Сибая Гуля Мухаметова выложила в группу «Сибай, дыши» ВКонтакте видеоролик, который она сняла вечером в поселке Золото.

Женщина объяснила, что в течение дня два раза пыталась вызвать специалистов для проведения замеров, но так и не дождалась их. Узнав, что замеры проводятся на территории поселка Золото, женщина отправилась туда и нашла там сотрудников Госкомитета по ЧС, проводивших измерения на улицах.

Завязалась беседа, в ходе которой мужчина разоткровенничался и рассказал, как он на себе прочувствовал 25 ПДК диоксида серы. Однако потом он заметил, что собеседница снимает общение с ним на телефон и поспешил ретироваться.

Напоследок представитель ведомства попросил не мешать ему работать и сообщил, что результаты вечерних замеров на улице Старательской в поселке Золото – 2,2 ПДК.

Напомним, по словам синоптиков и сотрудников МЧС, резкое ухудшение экологической ситуации в Сибае связано с изменением направления ветра. Южный ветер опять принес в город вредные выбросы с Сибайского карьера, в недрах которого происходит окисление рудных пород с выделением диоксида серы. Но с 3 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается изменение направления ветра на северное, что улучшит экологическую ситуацию.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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