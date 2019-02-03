«Вы не знаете, что такое 25 ПДК!»: Сотрудник Госкомитета по ЧС поделился пережитым

Накануне, 2 февраля, жительница Сибая Гуля Мухаметова выложила в группу «Сибай, дыши» ВКонтакте видеоролик, который она сняла вечером в поселке Золото.
Женщина объяснила, что в течение дня два раза пыталась вызвать специалистов для проведения замеров, но так и не дождалась их. Узнав, что замеры проводятся на территории поселка Золото, женщина отправилась туда и нашла там сотрудников Госкомитета по ЧС, проводивших измерения на улицах.
Завязалась беседа, в ходе которой мужчина разоткровенничался и рассказал, как он на себе прочувствовал 25 ПДК диоксида серы. Однако потом он заметил, что собеседница снимает общение с ним на телефон и поспешил ретироваться.
Напоследок представитель ведомства попросил не мешать ему работать и сообщил, что результаты вечерних замеров на улице Старательской в поселке Золото – 2,2 ПДК.
Напомним, по словам синоптиков и сотрудников МЧС, резкое ухудшение экологической ситуации в Сибае связано с изменением направления ветра. Южный ветер опять принес в город вредные выбросы с Сибайского карьера, в недрах которого происходит окисление рудных пород с выделением диоксида серы. Но с 3 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается изменение направления ветра на северное, что улучшит экологическую ситуацию.
Медиакорсеть следит за ситуацией.