«Вы не знаете, что такое 25 ПДК!»: Сотрудник Госкомитета по ЧС поделился пережитым

Женщина объяснила, что в течение дня два раза пыталась вызвать специалистов для проведения замеров, но так и не дождалась их. Узнав, что замеры проводятся на территории поселка Золото, женщина отправилась туда и нашла там сотрудников Госкомитета по ЧС, проводивших измерения на улицах.