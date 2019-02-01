mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сибае снова зафиксировали превышение ПДК диоксида серы

1 февраля 2019, 12:20
Фото: Сибай. Дыши.
Это было вечером 31 января, сегодня ситуация нормализовалась.

По информации ГКЧС Башкирии вчера, 31 января, в связи с изменением направления ветра по состоянию на 20.00 часов было зафиксировано превышение ПДК по улице Нуриманова, д. 9/1, нормы по диоксину серы были превышены в 3 раза.

- Показатели ПДК по состоянию на 21.00 часов были превышены в 1,3 раза, - сообщили в ГКЧС Башкирии. - По состоянию на 23.00 часов по улице Нуриманова, д. 9/1 было зафиксировано максимальное превышение ПДК в 14,7 раз. Сегодня утром и днем превышения ПДК на этой улице в Сибае уже не было. В группе «Сибай, дыши» продолжают обсуждать прошедшую ночь:

- Живем в центре, ночь была ужасной, сильные одышки, слабость, головокружение.. Куда ехать?

Один из жителей Сибая на условиях анонимности поделился своей версией происходящего:

- Есть версия, что как только им надо опустить рабочих в шахту за добычей, они должны продувку сделать через ствол вентиляционный, который стоит на севере месторождения. Если через этот ствол закачивать большие потоки - это как печка с принудительной подачей кислорода.

По мнению собеседника, это и приводит к усилению выброса.

- Нужно Хабирову создавать независимую от УГМК комиссию с широкими правами и присутствием прокуратуры и специалистов с других предприятий, а также вузов, и разобраться, где горит, - говорит собеседник.

Отметим, эта версия противоречит информации о подготовке к подтоплению дна карьера и вывозу оборудования с подземных шахт, и она пока ничем не подтверждена.

Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
Профессор Марс Сафаров: «В Сибае УГОК жертвует здоровьем людей ради прибыли»В Башкирии в Сибае вновь заработал закрытый месяц назад завод буровых реагентов«Дышится легко и свободно» - замминистра здравоохранения Башкирии о смоге в Сибае
#Новости#Смог в Сибае#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48