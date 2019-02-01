В Сибае снова зафиксировали превышение ПДК диоксида серы

По информации ГКЧС Башкирии вчера, 31 января, в связи с изменением направления ветра по состоянию на 20.00 часов было зафиксировано превышение ПДК по улице Нуриманова, д. 9/1, нормы по диоксину серы были превышены в 3 раза.
- Показатели ПДК по состоянию на 21.00 часов были превышены в 1,3 раза, - сообщили в ГКЧС Башкирии. - По состоянию на 23.00 часов по улице Нуриманова, д. 9/1 было зафиксировано максимальное превышение ПДК в 14,7 раз. Сегодня утром и днем превышения ПДК на этой улице в Сибае уже не было. В группе «Сибай, дыши» продолжают обсуждать прошедшую ночь:
- Живем в центре, ночь была ужасной, сильные одышки, слабость, головокружение.. Куда ехать?
Один из жителей Сибая на условиях анонимности поделился своей версией происходящего:
- Есть версия, что как только им надо опустить рабочих в шахту за добычей, они должны продувку сделать через ствол вентиляционный, который стоит на севере месторождения. Если через этот ствол закачивать большие потоки - это как печка с принудительной подачей кислорода.
По мнению собеседника, это и приводит к усилению выброса.
- Нужно Хабирову создавать независимую от УГМК комиссию с широкими правами и присутствием прокуратуры и специалистов с других предприятий, а также вузов, и разобраться, где горит, - говорит собеседник.
Отметим, эта версия противоречит информации о подготовке к подтоплению дна карьера и вывозу оборудования с подземных шахт, и она пока ничем не подтверждена.
Мы следим за развитием событий.