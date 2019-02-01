В Сибае снова зафиксировали превышение ПДК диоксида серы

- Показатели ПДК по состоянию на 21.00 часов были превышены в 1,3 раза, - сообщили в ГКЧС Башкирии. - По состоянию на 23.00 часов по улице Нуриманова, д. 9/1 было зафиксировано максимальное превышение ПДК в 14,7 раз. Сегодня утром и днем превышения ПДК на этой улице в Сибае уже не было. В группе «Сибай, дыши» продолжают обсуждать прошедшую ночь: