В Башкирии полицейские на вокзале сбросили со скамейки старика

Сегодня, 3 февраля, программа «Вести Башкортостан» опубликовала видео, присланное интернет-пользователем. Содержание видеоролика вызвало очень широкий резонанс.
Съемка была сделана на вокзале в поселке Раевский в Альшеевском районе. На нем отчетливо видно, как озлобленные транспортные полицейские привязались к пожилому мужчине, спящему на креслах в здании вокзала.
Внезапно они сбросили мужчину со скамейки на пол и прокричали на весь зал: «На улицу пойдешь мерзнуть!».
Как сообщили тележурналисты, возмутительную сцену уже посмотрели руководители дежуривших на вокзале полицейских, оскорбивших пенсионера.
Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.
- В случае установления вины сотрудников они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировала случившееся начальник ОИОС Управления транспорта МВД России по ПФО Галина Смирнова.
Медиакорсеть следит за ситуацией.