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В Башкирии полицейские на вокзале сбросили со скамейки старика

3 февраля 2019, 12:21
По данному факту проводится проверка.

Сегодня, 3 февраля, программа «Вести Башкортостан» опубликовала видео, присланное интернет-пользователем. Содержание видеоролика вызвало очень широкий резонанс.

Съемка была сделана на вокзале в поселке Раевский в Альшеевском районе. На нем отчетливо видно, как озлобленные транспортные полицейские привязались к пожилому мужчине, спящему на креслах в здании вокзала.

Внезапно они сбросили мужчину со скамейки на пол и прокричали на весь зал: «На улицу пойдешь мерзнуть!».

Как сообщили тележурналисты, возмутительную сцену уже посмотрели руководители дежуривших на вокзале полицейских, оскорбивших пенсионера.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

- В случае установления вины сотрудников они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировала случившееся начальник ОИОС Управления транспорта МВД России по ПФО Галина Смирнова.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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