Следком: В отношении чиновников мэрии Уфы начата доследственная проверка

Семье, в нем проживающей, было предоставлено во временное пользование жилое помещение, расположенное на улице Габдуллы Амантая в Уфе. В 2011 году по решению суда квартира, признанная аварийной, изъята у семьи, с уплатой выкупной цены в 1,7 млн. рублей, каждый из проживавших в аварийном жилье членов семьи должен был получить по 340 тысяч рублей.