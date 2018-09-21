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Следком: В отношении чиновников мэрии Уфы начата доследственная проверка

21 сентября 2018, 19:31
Следователи подозревают чиновников в злоупотреблении, превышении должностных полномочий и халатности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи установили, что в 1997 году дом по улице Российской города Уфы был признан непригодным для проживания и впоследствии включен в программу республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год.

Семье, в нем проживающей, было предоставлено во временное пользование жилое помещение, расположенное на улице Габдуллы Амантая в Уфе. В 2011 году по решению суда квартира, признанная аварийной, изъята у семьи, с уплатой выкупной цены в 1,7 млн. рублей, каждый из проживавших в аварийном жилье членов семьи должен был получить по 340 тысяч рублей.

Решение суда было исполнено лишь частично, так как только один из родственников получил свои деньги.

В том же 2011 году в законную силу выступило еще одно решение суда, в котором сообщалось о выселении семьи из предоставленного на время жилого помещения по улице Габдуллы Амантая города Уфы. Данное решение суда к настоящему времени не исполнено.

Выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.

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