В Башкирии лихач на автомобиле перевернулся на крышу, удирая от ДПС

Накануне, 2 февраля, аварией закончилась погоня сотрудников ГИБДД за нарушителем в городе Стерлитамаке. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, в темное время суток на улицах Стерлитамака развернулась погоня, достойная сюжета триллера.
- Водитель «Хёндай Солярис» выскочил на улицу Ибрагимова, уворачиваясь от экипажа ГИБДД, но не справился с управлением и в итоге перевернулся на крышу, - сообщили очевидцы происшедшего.
Сообщается, что в результате данного ДТП никто сильно не пострадал, сам водитель отделался легкими телесными повреждениями. Предположительно он был нетрезв.
Обстоятельства происшедшего уточняются сотрудниками полиции.