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В Башкирии лихач на автомобиле перевернулся на крышу, удирая от ДПС

3 февраля 2019, 10:38
Фото: БашДТП
Не исключено, что водитель был сильно пьян и поэтому бросился наутек.

Накануне, 2 февраля, аварией закончилась погоня сотрудников ГИБДД за нарушителем в городе Стерлитамаке. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, в темное время суток на улицах Стерлитамака развернулась погоня, достойная сюжета триллера.

- Водитель «Хёндай Солярис» выскочил на улицу Ибрагимова, уворачиваясь от экипажа ГИБДД, но не справился с управлением и в итоге перевернулся на крышу, - сообщили очевидцы происшедшего.

Сообщается, что в результате данного ДТП никто сильно не пострадал, сам водитель отделался легкими телесными повреждениями. Предположительно он был нетрезв.

Обстоятельства происшедшего уточняются сотрудниками полиции.

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